貳樓化身「里勞洋行」插旗台南 7月20日前穿旗袍用餐8折起

貳樓餐飲化身為「里勞」洋行，首度插旗台南，台南首家店於富含文化底蘊的「府城之心」中西區開設，將台式復古美學與美式早午餐浪漫融合，獨創台南隱藏版餐點與限定懷舊熱炒杯，傳遞在地情懷。即日起至7月20日止，身穿台南象徵性的花襯衫或復古旗袍到店用餐，即能享有個人主餐7～8折優惠。

貳樓餐飲自2007年創立迄今，從北部出發，接續於台灣各地開設14間分店，在邁入第15個年頭之際，在台南開設第15家分店。貳樓台南新開店建築風格以台南早期「洋行」為設計主軸，入口以最具象徵性的三面連續拱門開啟中西文化的空間，店內使用大面大理石碎石地坪、磨石子石墩座位、藤編座椅、長虹玻璃屏風等台式美學元素，挑高五米九的室內空間，搭配中島生命樹及超美燈串點綴，營造綠意蔓生的浪漫戶外氛圍，襯托出台式美學的獨特魅力，打造復古揉合現代設計的台潮風格網美店。

甘甜鹹酸的蜜餞是台南珍貴的百年傳統手藝，貳樓使用在地食材元素融入當地風味，首次將府城名產「蜜餞」與美式料理結合，研發出台南店獨家限定「甘味飯」，同時台南店也推出限定紀念啤酒杯，復刻台灣精神。

除了台南店限定的甘味飯，貳樓也運用許多道地台灣風味融合美式料理，開胃菜「貳樓金牌鹽水雞沙拉」是貳樓熱銷品項之一，選用台灣特色小吃鹽水雞並搭配綜合沙拉與美式螺旋甜菜，取代鹽水雞重口味的印象，是台南酷暑絕佳的開胃首選；還有同樣以台式風味完美演繹的「台胃口水雞班尼蛋」，誰能想到美式早午餐標配班尼克蛋能有全然不同的料理方式呢？將特製口水雞醬汁淋上英式馬芬與水波蛋，搭配綜合生菜及奶油蘑菇相映成趣，打造新型態美式早午餐。

【貳樓台南店門市資訊】

◎地址：台南市中西區中華西路二段579號

◎營業時間：週一到週五 10：00～21：30，週六及週日（例假日）08：00-21：30