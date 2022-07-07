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玩味居家新生活！Jo Malone月光舒眠系列讓大家睡好覺
居家生活成為近期許多人最重視的事情，Jo Malone London 也以玩味新生活為概念，推出一系列居家香氛系列，並首度推出月光舒眠系列，讓每次睡眠時，都有美好香氛陪伴，為生活品質增添質感。
Jo Malone London月光舒眠系列，適合在家或是外出旅行時使用，並讓香味從白天延續到夜晚，共推出兩款香味，包括薰衣草與月光花、以及洋甘菊，有著枕頭噴霧、居家香氛工藝蠟燭與一款香水，讓每個夜晚，都能擁抱自己的寧靜美好時光。
而也推出更多居家香氛系列，最新品包括以最著名的香氛，包括「英國梨與小蒼蘭」、「沒藥與零陵香」、「牡丹與胭紅麂絨」、「青檸羅勒與柑橘」等四款居家新香氛，大容量身體沐浴則包括英國梨與小蒼蘭、藍風鈴、牡丹與胭紅麂絨、青檸羅勒與牡丹、黑莓子與月桂葉等全新5款。
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