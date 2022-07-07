快訊

台首例猴痘基因定序出爐 與歐美流行型別相同、死亡率1％

影片曝光！高雄男超商隨機性侵又折返現場 警噴辣椒水當街擒狼

錯愕的回合結束：《遊戲王》作者於沖繩身亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

玩味居家新生活！Jo Malone月光舒眠系列讓大家睡好覺

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
Jo Malone London居家系列又推出新香味。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London居家系列又推出新香味。圖／Jo Malone London提供

居家生活成為近期許多人最重視的事情，Jo Malone London 也以玩味新生活為概念，推出一系列居家香氛系列，並首度推出月光舒眠系列，讓每次睡眠時，都有美好香氛陪伴，為生活品質增添質感。

Jo Malone London月光舒眠系列，適合在家或是外出旅行時使用，並讓香味從白天延續到夜晚，共推出兩款香味，包括薰衣草與月光花、以及洋甘菊，有著枕頭噴霧、居家香氛工藝蠟燭與一款香水，讓每個夜晚，都能擁抱自己的寧靜美好時光。

而也推出更多居家香氛系列，最新品包括以最著名的香氛，包括「英國梨與小蒼蘭」、「沒藥與零陵香」、「牡丹與胭紅麂絨」、「青檸羅勒與柑橘」等四款居家新香氛，大容量身體沐浴則包括英國梨與小蒼蘭、藍風鈴、牡丹與胭紅麂絨、青檸羅勒與牡丹、黑莓子與月桂葉等全新5款。

Jo Malone London首度推出月光舒眠系列。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London首度推出月光舒眠系列。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London居家系列又推出新香味。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London居家系列又推出新香味。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London鼓勵大家享受玩味居家新生活。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London鼓勵大家享受玩味居家新生活。圖／Jo Malone London提供

英國 沐浴

延伸閱讀

2022富齡新生活健康樂活新養生模式交流會開放報名

【活動報名】富齡心生活 超高齡社會的老後新型態

史上最大合約誕生 約基奇五年2.7億美元續簽金塊

純白簡約月光禮堂 具有宗教體驗和面向世俗感觸的空間

相關新聞

影／日本航空辦七夕祈福許願活動 旅客祈求親友健康

國曆7月7日是日本傳統的七夕祭（Tanabata Matsuri）祈福許願日，日本航空今天（7日）中午在桃園機場第2航廈...

貳樓化身「里勞洋行」插旗台南 7月20日前穿旗袍用餐8折起

貳樓餐飲化身為「里勞」洋行，首度插旗台南，台南首家店於富含文化底蘊的「府城之心」中西區開設，將台式復古美學與美式早午餐浪...

玩味居家新生活！Jo Malone月光舒眠系列讓大家睡好覺

居家生活成為近期許多人最重視的事情，Jo Malone London 也以玩味新生活為概念，推出一系列居家香氛系列，並首...

SOGO App空降1200元抵用券 貓咪吐司快閃新光三越

疫情緩降加上暑假人潮旺季，SOGO台北店於7月11日起推出「SUMMER SALE 5折起」，且會員打開SOGO App...

bb.q炸雞「披薩買1送1、買雞送炸物」！升級版雞啤登場

來自韓國的連鎖炸雞品牌「bb.q CHICKEN」自7月7日起推出全新「夏日雞啤餐」，以經典「半半炸雞」搭配柏克金期間限...

讓雙腳舒適又時尚！Ferragamo推出全新旅人膠囊系列

全球疫情趨緩，雖然台灣還未全面解封，但是不少人已經開始規劃下半年、明年度的國外旅遊計畫，國內旅遊也正熱。總之關了兩年多，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。