玩味居家新生活！Jo Malone月光舒眠系列讓大家睡好覺

居家生活成為近期許多人最重視的事情，Jo Malone London 也以玩味新生活為概念，推出一系列居家香氛系列，並首度推出月光舒眠系列，讓每次睡眠時，都有美好香氛陪伴，為生活品質增添質感。

Jo Malone London月光舒眠系列，適合在家或是外出旅行時使用，並讓香味從白天延續到夜晚，共推出兩款香味，包括薰衣草與月光花、以及洋甘菊，有著枕頭噴霧、居家香氛工藝蠟燭與一款香水，讓每個夜晚，都能擁抱自己的寧靜美好時光。