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SOGO App空降1200元抵用券 貓咪吐司快閃新光三越

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
貓咪吐司專賣店即日起至7月27日快閃新光三越台北站前店（左）、SOGO台北店推出App會員專屬優惠。圖／業者提供
貓咪吐司專賣店即日起至7月27日快閃新光三越台北站前店（左）、SOGO台北店推出App會員專屬優惠。圖／業者提供

疫情緩降加上暑假人潮旺季，SOGO台北店於7月11日起推出「SUMMER SALE 5折起」，且會員打開SOGO App即可獲得台北店共同撒出的1200元電子樂FUN券，單筆消費滿3000元現折200元。新光三越也正逢夏換季百貨流行服飾全面5折起，新光三越線上百貨skm online也發放給會員100元優惠券，7月13日前站上消費滿500元即可抵用。

SOGO App會員7月14日起至8月8日除了可獲得SOGO台北三館聯合推出的1200元電子樂FUN券，忠孝館也獨家推出SOGO App消費禮，指定活動期間當日於B1-5F(不含餐廳美食街)單筆消費滿1,000元，即可憑SOGO App內快樂購卡兌換指定好禮。

忠孝館自營超市Fresh Mart將於7月11日至8月10日再推出「改裝感謝祭」，Fresh Club會員於指定活動期間，在B2超市單筆消費滿1,000元，即可憑快樂購卡兌換指定好禮，Fresh Mart優惠商品推薦安心巧廚美國梅花牛排原價980元，特價買1送1。 B2銘店區也將在7月25日至8月7日B2銘店區全新Reopen登場，並推出養生甜點祭。

另外，復興館、敦化館即日起至8月31日逢周一至周四，憑學生證或教師證至指定餐廳用餐享9.5折、買一送一等專屬優惠。敦化館7月11日至8月31日推出「極鮮海味祭」，集結各餐廳推極鮮海宴料理。

新光三越夏換季檔期，正值暑假全台各店推出一系列多元的藝術、IP展覽與親子體驗活動。此外，來自日本的NEKO NEKO SHOKUPAN貓咪吐司專賣店即日起至7月27日快閃台北站前店，並帶來全新七夕限定口味薔薇荔枝貓咪吐司限量開賣，以及台北站前店限定的兩款福袋，可以用優惠價格一次擁有人氣貓咪吐司、品牌帆布提袋還有貓咪口罩，快閃期間每日前10位於櫃上消費滿250元即加贈價值250元品牌禮包。

NEKO NEKO SHOKUPAN貓咪吐司專賣店即日起至7月27日快閃台北站前店。圖／新光三越提供
NEKO NEKO SHOKUPAN貓咪吐司專賣店即日起至7月27日快閃台北站前店。圖／新光三越提供
復興館8月31日前逢周一至周四憑學生證或教師證到老乾杯內用消費雅宴套餐、璨和套餐享9.5折優惠。圖／SOGO提供
復興館8月31日前逢周一至周四憑學生證或教師證到老乾杯內用消費雅宴套餐、璨和套餐享9.5折優惠。圖／SOGO提供
SOGO App會員7月14日起至8月8日可獲得SOGO台北三館聯合推出的1200元電子樂FUN券。圖／SOGO資料照片
SOGO App會員7月14日起至8月8日可獲得SOGO台北三館聯合推出的1200元電子樂FUN券。圖／SOGO資料照片
復興館8月31日前逢周一至周四憑學生證或教師證到黑毛屋本家，內用消費極上品雙人套餐(牛)或極上選·上選套餐(非牛) 享9.5折優惠 (國定假日不適用)。圖／SOGO提供
復興館8月31日前逢周一至周四憑學生證或教師證到黑毛屋本家，內用消費極上品雙人套餐(牛)或極上選·上選套餐(非牛) 享9.5折優惠 (國定假日不適用)。圖／SOGO提供
NEKO NEKO SHOKUPAN貓咪吐司專賣店推出七夕限定口味薔薇荔枝貓咪吐司。圖／摘自ねこねこ食パン台湾臉書
NEKO NEKO SHOKUPAN貓咪吐司專賣店推出七夕限定口味薔薇荔枝貓咪吐司。圖／摘自ねこねこ食パン台湾臉書

SOGO 貓咪 快閃

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