SOGO App空降1200元抵用券 貓咪吐司快閃新光三越
疫情緩降加上暑假人潮旺季，SOGO台北店於7月11日起推出「SUMMER SALE 5折起」，且會員打開SOGO App即可獲得台北店共同撒出的1200元電子樂FUN券，單筆消費滿3000元現折200元。新光三越也正逢夏換季百貨流行服飾全面5折起，新光三越線上百貨skm online也發放給會員100元優惠券，7月13日前站上消費滿500元即可抵用。
SOGO App會員7月14日起至8月8日除了可獲得SOGO台北三館聯合推出的1200元電子樂FUN券，忠孝館也獨家推出SOGO App消費禮，指定活動期間當日於B1-5F(不含餐廳美食街)單筆消費滿1,000元，即可憑SOGO App內快樂購卡兌換指定好禮。
忠孝館自營超市Fresh Mart將於7月11日至8月10日再推出「改裝感謝祭」，Fresh Club會員於指定活動期間，在B2超市單筆消費滿1,000元，即可憑快樂購卡兌換指定好禮，Fresh Mart優惠商品推薦安心巧廚美國梅花牛排原價980元，特價買1送1。 B2銘店區也將在7月25日至8月7日B2銘店區全新Reopen登場，並推出養生甜點祭。
另外，復興館、敦化館即日起至8月31日逢周一至周四，憑學生證或教師證至指定餐廳用餐享9.5折、買一送一等專屬優惠。敦化館7月11日至8月31日推出「極鮮海味祭」，集結各餐廳推極鮮海宴料理。
新光三越夏換季檔期，正值暑假全台各店推出一系列多元的藝術、IP展覽與親子體驗活動。此外，來自日本的NEKO NEKO SHOKUPAN貓咪吐司專賣店即日起至7月27日快閃台北站前店，並帶來全新七夕限定口味薔薇荔枝貓咪吐司限量開賣，以及台北站前店限定的兩款福袋，可以用優惠價格一次擁有人氣貓咪吐司、品牌帆布提袋還有貓咪口罩，快閃期間每日前10位於櫃上消費滿250元即加贈價值250元品牌禮包。
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