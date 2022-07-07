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bb.q炸雞「披薩買1送1、買雞送炸物」！升級版雞啤登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「夏日雞啤餐」，優惠價669元。圖／全家國際餐飲提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「夏日雞啤餐」，優惠價669元。圖／全家國際餐飲提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

來自韓國的連鎖炸雞品牌「bb.q CHICKEN」自7月7日起推出全新「夏日雞啤餐」，以經典「半半炸雞」搭配柏克金期間限定「夏日沁香啤酒」與「科隆啤酒」，讓炸雞控能夠大啖雞啤套餐。另外指定店舖平日可享「韓式披薩買1送1」、「買炸雞送炸物」等系列優惠，最高現賺376元。

本次新推出的「夏日雞啤餐」，以韓式半半炸雞，搭配柏克金啤酒推出的「夏日沁香啤酒」（500ml）和「科隆啤酒」（330ml），比起一般啤酒更具強烈個性，為經典組合帶來不同的風采變化，套餐原價697元，優惠價669元，自7月7日起於全台門市販售（信義通化店除外）。

另外隨著bb.q CHICKEN進入台灣市場第3年，即日起至7月31日期間，平日至12間指定店舖外帶或內用（慶城店/雙連店/南昌聯合店/芝山店/公館店/洲子店/北投店/松山店/中和中漢店/三重三和店/五華家樂福店/板橋板農店），消費全炸雞系列，就贈送「炸物3選1」，包括有炸薯條、炸地瓜薯條、甜心QQ球可供選擇，價值88元。另外還有「韓式披薩買1送1」的優惠，包括有辣年糕烤雞、辣味海鮮、柚香鮮蝦等3種口味的披薩可供選擇，2個9吋披薩優惠價288元。（板橋板農店未提供披薩優惠）

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「bb.q CHICKEN」推出「韓式披薩買1送1」的平日優惠。圖／全家國際餐飲提供
「bb.q CHICKEN」推出「韓式披薩買1送1」的平日優惠。圖／全家國際餐飲提供

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