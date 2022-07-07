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就是這麼萌！JINS聯手卡娜赫拉裝可愛 讓P助、粉紅兔兔療癒日常

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
買JINSx卡娜赫拉的小動物聯名眼鏡即會搭配P助與粉紅兔兔的鏡盒、眼鏡布。圖／JINS提供
買JINSx卡娜赫拉的小動物聯名眼鏡即會搭配P助與粉紅兔兔的鏡盒、眼鏡布。圖／JINS提供

JINS觀察到新月廣場店親子客佔比，較其他門市高出約60%，改裝設計便以家庭為主題，打造適合「全家人的購物空間」。圖／JINS提供
JINS觀察到新月廣場店親子客佔比，較其他門市高出約60%，改裝設計便以家庭為主題，打造適合「全家人的購物空間」。圖／JINS提供

連鎖眼鏡通路JINS繼6月推出咒術迴戰聯名系列，引起熱烈討論之後，7月更找來最萌的「卡娜赫拉」合作，不只是全球限定，更是台灣獨家，讓主角的P助、粉紅兔兔躍上鏡框，成為最療癒配件。

JIN先前與咒術迴戰跨界的系列眼鏡，就深受消費者的喜愛，但卡娜赫拉的聯名設計，更是瞄準所有年齡層。合作款最大特色，便是將主角P助與粉紅兔兔可愛又無厘頭的設定，透過漫畫分鏡方式，生動表現在鏡腳上。而且鏡框更以台灣人的臉形、喜好進行優化，共推出Airframe膠框與金屬框兩種款式系列。JINS希望藉由人氣插畫角色卡娜赫拉的小動物，替後新冠疫情後的人們在生活時，也能有療癒感。而且即日起到7月31日為止，只要購買這系列眼鏡，即可抽台灣原創設計JINS x卡娜赫拉的小動物斜肩包。

JINS宜蘭星月廣場門市由於佔地變大，因此設置了兒童遊戲區。圖／JINS提供
JINS宜蘭星月廣場門市由於佔地變大，因此設置了兒童遊戲區。圖／JINS提供

不只是聯名款，JINS也緊跟市場的脈動，重新改裝開幕位於宜蘭星月廣場門市，延續了6月才開幕的美麗華百樂園據點的裝修概念。除了氛圍維持一貫的簡約木紋色調，還多了一倍空間，因此接待服務也升級，門市人員可以在櫃台的座椅區，提供視力保健的相關衛教資訊，顧客也能更輕鬆的諮詢鏡框、鏡片問題。同時JINS也觀察到新月廣場店親子客佔比，較其他門市高出約60%，改裝設計便以家庭為主題，打造適合「全家人的購物空間」，滿足全年齡層客群需求。

JINSx卡娜赫拉的小動物聯名眼鏡。圖／JINS提供
JINSx卡娜赫拉的小動物聯名眼鏡。圖／JINS提供

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