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讓雙腳舒適又時尚！Ferragamo推出全新旅人膠囊系列
全球疫情趨緩，雖然台灣還未全面解封，但是不少人已經開始規劃下半年、明年度的國外旅遊計畫，國內旅遊也正熱。總之關了兩年多，「好想出門玩」的心情已經擋也擋不住！Salvatore Ferragamo近日全新推出Nomadic Stories旅人膠囊系列，就是主打擁有舒適、方便收納與攜帶等特色的鞋款，讓大家在出門旅遊時都能做個步伐輕盈有型的旅人。
義大利製鞋頂級工藝本就聞名世界，Salvatore Ferragamo的Nomadic Stories旅人膠囊系列旨在打造出如同「第二層肌膚」般的舒適鞋履，使用精緻的面料及貼和的設計，伴隨雙腳以多變的姿態踏上多重旅程。全系列包含芭蕾舞鞋、平底涼鞋、穆勒鞋、休閒鞋等，都能從中發現品牌標誌性的元素。另外還有一款收納旅行袋，以簡約百搭的黑色呈現。
像是可折疊鞋跟的羊皮鞋款和織物涼鞋，都有Gancini裝飾，柔軟的納帕羊皮芭蕾舞鞋則是搭配經典Vara蝴蝶結。絨面平底涼鞋飾有Gancini扣飾和同色系滾邊，天鵝絨鞋墊以鱷魚壓紋展現低調奢華，並採用特別的「San Crispino」製鞋工藝，將鞋面上半部向內摺疊並收工縫製，以滿足鞋底最大程度的柔韌性。另一款彈性織物涼鞋鞋面以水晶鑲嵌，天鵝絨鞋墊又以同色鱷魚壓紋及彈性羅緞邊緣加以點綴，展現tone on tone 的時髦優雅魅力。提花休閒鞋以俏皮鞋型舒適包覆著雙足，呼應鮮明的復古「老花」熱潮。
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