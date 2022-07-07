讓雙腳舒適又時尚！Ferragamo推出全新旅人膠囊系列

全球疫情趨緩，雖然台灣還未全面解封，但是不少人已經開始規劃下半年、明年度的國外旅遊計畫，國內旅遊也正熱。總之關了兩年多，「好想出門玩」的心情已經擋也擋不住！Salvatore Ferragamo近日全新推出Nomadic Stories旅人膠囊系列，就是主打擁有舒適、方便收納與攜帶等特色的鞋款，讓大家在出門旅遊時都能做個步伐輕盈有型的旅人。

義大利製鞋頂級工藝本就聞名世界，Salvatore Ferragamo的Nomadic Stories旅人膠囊系列旨在打造出如同「第二層肌膚」般的舒適鞋履，使用精緻的面料及貼和的設計，伴隨雙腳以多變的姿態踏上多重旅程。全系列包含芭蕾舞鞋、平底涼鞋、穆勒鞋、休閒鞋等，都能從中發現品牌標誌性的元素。另外還有一款收納旅行袋，以簡約百搭的黑色呈現。