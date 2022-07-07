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讓雙腳舒適又時尚！Ferragamo推出全新旅人膠囊系列

聯合報／ 記者吳曉涵／台北即時報導
Salvatore Ferragamo全新推出Nomadic Stories旅人膠囊系列，主打擁有舒適、方便收納與攜帶等特色的鞋款。圖／Salvatore Ferragamo提供
Salvatore Ferragamo全新推出Nomadic Stories旅人膠囊系列，主打擁有舒適、方便收納與攜帶等特色的鞋款。圖／Salvatore Ferragamo提供

全球疫情趨緩，雖然台灣還未全面解封，但是不少人已經開始規劃下半年、明年度的國外旅遊計畫，國內旅遊也正熱。總之關了兩年多，「好想出門玩」的心情已經擋也擋不住！Salvatore Ferragamo近日全新推出Nomadic Stories旅人膠囊系列，就是主打擁有舒適、方便收納與攜帶等特色的鞋款，讓大家在出門旅遊時都能做個步伐輕盈有型的旅人。

義大利製鞋頂級工藝本就聞名世界，Salvatore Ferragamo的Nomadic Stories旅人膠囊系列旨在打造出如同「第二層肌膚」般的舒適鞋履，使用精緻的面料及貼和的設計，伴隨雙腳以多變的姿態踏上多重旅程。全系列包含芭蕾舞鞋、平底涼鞋、穆勒鞋、休閒鞋等，都能從中發現品牌標誌性的元素。另外還有一款收納旅行袋，以簡約百搭的黑色呈現。

像是可折疊鞋跟的羊皮鞋款和織物涼鞋，都有Gancini裝飾，柔軟的納帕羊皮芭蕾舞鞋則是搭配經典Vara蝴蝶結。絨面平底涼鞋飾有Gancini扣飾和同色系滾邊，天鵝絨鞋墊以鱷魚壓紋展現低調奢華，並採用特別的「San Crispino」製鞋工藝，將鞋面上半部向內摺疊並收工縫製，以滿足鞋底最大程度的柔韌性。另一款彈性織物涼鞋鞋面以水晶鑲嵌，天鵝絨鞋墊又以同色鱷魚壓紋及彈性羅緞邊緣加以點綴，展現tone on tone 的時髦優雅魅力。提花休閒鞋以俏皮鞋型舒適包覆著雙足，呼應鮮明的復古「老花」熱潮。

Salvatore Ferragamo全新推出Nomadic Stories旅人膠囊系列，主打擁有舒適、方便收納與攜帶等特色的鞋款。圖／Salvatore Ferragamo提供
Salvatore Ferragamo全新推出Nomadic Stories旅人膠囊系列，主打擁有舒適、方便收納與攜帶等特色的鞋款。圖／Salvatore Ferragamo提供
男裝Gancini緹花皮革拖鞋，18,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
男裝Gancini緹花皮革拖鞋，18,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
珊瑚藍鱷魚壓紋平底涼鞋，25,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
珊瑚藍鱷魚壓紋平底涼鞋，25,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
Salvatore Ferragamo全新推出Nomadic Stories旅人膠囊系列，主打擁有舒適、方便收納與攜帶等特色的鞋款。圖／Salvatore Ferragamo提供
Salvatore Ferragamo全新推出Nomadic Stories旅人膠囊系列，主打擁有舒適、方便收納與攜帶等特色的鞋款。圖／Salvatore Ferragamo提供
Gancini焦糖棕皮革穆勒鞋，26,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
Gancini焦糖棕皮革穆勒鞋，26,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
Gancini焦糖棕皮革穆勒鞋，26,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
Gancini焦糖棕皮革穆勒鞋，26,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
Nomadic旅人膠囊系列收納旅行袋。圖／Salvatore Ferragamo提供
Nomadic旅人膠囊系列收納旅行袋。圖／Salvatore Ferragamo提供
男裝Gancini緹花皮革休閒鞋，價格待訂。圖／Salvatore Ferragamo提供
男裝Gancini緹花皮革休閒鞋，價格待訂。圖／Salvatore Ferragamo提供
Vara玫瑰粉皮革芭蕾平底鞋，23,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
Vara玫瑰粉皮革芭蕾平底鞋，23,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
Salvatore Ferragamo全新推出Nomadic Stories旅人膠囊系列，主打擁有舒適、方便收納與攜帶等特色的鞋款。圖／Salvatore Ferragamo提供
Salvatore Ferragamo全新推出Nomadic Stories旅人膠囊系列，主打擁有舒適、方便收納與攜帶等特色的鞋款。圖／Salvatore Ferragamo提供
Gancini緹花休閒鞋，價格待訂。圖／Salvatore Ferragamo提供
Gancini緹花休閒鞋，價格待訂。圖／Salvatore Ferragamo提供
男裝Gancini緹花皮革休閒鞋，價格待訂。圖／Salvatore Ferragamo提供
男裝Gancini緹花皮革休閒鞋，價格待訂。圖／Salvatore Ferragamo提供
Salvatore Ferragamo全新推出Nomadic Stories旅人膠囊系列，主打擁有舒適、方便收納與攜帶等特色的鞋款。圖／Salvatore Ferragamo提供
Salvatore Ferragamo全新推出Nomadic Stories旅人膠囊系列，主打擁有舒適、方便收納與攜帶等特色的鞋款。圖／Salvatore Ferragamo提供

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