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楊謹華女神氣勢秀FRED高級珠寶 輕鬆回應甜蜜放閃

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
楊謹華配戴FRED Chance Infinie系列珠寶出席品牌高級珠寶展開幕。記者沈昱嘉／攝影
楊謹華配戴FRED Chance Infinie系列珠寶出席品牌高級珠寶展開幕。記者沈昱嘉／攝影

法國珠寶品牌斐登（FRED）首度於台北101的旗艦店舉辦公開的高級珠寶展，自即日起至7月21日止為期三週，共101件高級珠寶登台展出，其中包括多首度於台灣曝光的新品，例如女星楊謹華配戴的Chance Infinie Cascade和Chance Infinie Crazy 8系列，Cascade垂墜的鑽石閃耀如流星瀑布，Crazy 8則以最幸運的數字8無線延綿，如幸運符般為配戴者帶來好運。

身穿裸膚色高衩長洋裝的楊謹華展現女神氣勢，配戴不同系列的設計駕馭自如，被問到近期在IG放閃和老公的互動露出超甜蜜的笑容。除了覺得FRED針對男士推出的Winch系列可能讓不愛配戴飾品的老公對珠寶改觀，她也透露最想帶回家的，是CHANCE INFINIE Crazy 8玫瑰金紅碧璽系列珠寶的手環，從8字圖騰延伸出象徵著無限與永恆的雙扭線組成，下方垂墜一顆2.76克拉鮮紅色的碧璽採用可拆組的設計，方便日常或是出席重要場合時配戴，體現品牌Live The Joy精神，讓珠寶為生活每一刻帶來歡愉。

此次來台的高級珠寶作品包含CASCADE、CHANCE INFINIE Crazy 8、CELEBRATION 與PRETTY WOMEN等膾炙人口的系列。CASCADE系列以精湛工藝將鑽石以流線型的方式鑲嵌，閃耀多重的火光；由品牌著名的帆船鍊扣FORCE 10系列則有鑲嵌長梯型（Baguette）鑽石和華麗感十足的Celebration系列，為喜愛這個經典設計的藏家提供更高階的選擇。

而由經典電影”麻雀變鳳凰”到現代都會愛情美劇”Emily in Paris”，都出現過的PRETTY WOMEN 高級珠寶系列，每一顆精巧的心型紅碧璽鑲嵌VVS等級鑽石搭配，可變換成項鍊和胸針配戴的大件作品PRETTY WOMEN Audaciou系列心型鑽石項鍊也首次亮相台灣。

Chance Infinie Cascade高級珠寶系列垂墜鑽石掛鍊，237萬3,800元。圖／斐登提供
Chance Infinie Cascade高級珠寶系列垂墜鑽石掛鍊，237萬3,800元。圖／斐登提供
BELLES RIVES高級珠寶系列Topaz寶石耳環，53萬2,000元。圖／斐登提供
BELLES RIVES高級珠寶系列Topaz寶石耳環，53萬2,000元。圖／斐登提供
Chance Infinie crazy 8高級珠寶系列紅碧璽吊墜鑽石手鍊，176萬5,400元。圖／斐登提供
Chance Infinie crazy 8高級珠寶系列紅碧璽吊墜鑽石手鍊，176萬5,400元。圖／斐登提供
Ombre Féline高級珠寶系列黃金鑽石手環，221萬3,900元。圖／斐登提供
Ombre Féline高級珠寶系列黃金鑽石手環，221萬3,900元。圖／斐登提供
Chance Infinie Cascade高級珠寶系列垂墜鑽石耳掛，67萬2,400元。圖／斐登提供
Chance Infinie Cascade高級珠寶系列垂墜鑽石耳掛，67萬2,400元。圖／斐登提供
Force 10 Baguette高級珠寶系列鑽石戒指，152萬4,800元。圖／斐登提供
Force 10 Baguette高級珠寶系列鑽石戒指，152萬4,800元。圖／斐登提供
Pretty Women Glamorous高級珠寶系列可變換式紅碧璽鑽石戒指，155萬3,400元。圖／斐登提供
Pretty Women Glamorous高級珠寶系列可變換式紅碧璽鑽石戒指，155萬3,400元。圖／斐登提供
Force 10 Multi-rows高級珠寶系列18K黃金鑽石項鍊，186萬8,200元。圖／斐登提供
Force 10 Multi-rows高級珠寶系列18K黃金鑽石項鍊，186萬8,200元。圖／斐登提供
楊謹華配戴FRED Chance Infinie Cascade高級珠寶系列出席品牌高級珠寶展開幕。記者沈昱嘉／攝影
楊謹華配戴FRED Chance Infinie Cascade高級珠寶系列出席品牌高級珠寶展開幕。記者沈昱嘉／攝影
FRED高級珠寶展自即日起至7月21日止於台北101展出。記者沈昱嘉／攝影
FRED高級珠寶展自即日起至7月21日止於台北101展出。記者沈昱嘉／攝影
Chance Infinie Celebration高級珠寶系列白金鑽石手環，64萬5,700元。圖／斐登提供
Chance Infinie Celebration高級珠寶系列白金鑽石手環，64萬5,700元。圖／斐登提供
楊謹華配戴FRED Chance Infinie系列珠寶出席品牌高級珠寶展開幕。記者沈昱嘉／攝影
楊謹華配戴FRED Chance Infinie系列珠寶出席品牌高級珠寶展開幕。記者沈昱嘉／攝影
FRED高級珠寶展自即日起至7月21日止於台北101展出。記者沈昱嘉／攝影
FRED高級珠寶展自即日起至7月21日止於台北101展出。記者沈昱嘉／攝影
楊謹華配戴FRED Chance Infinie系列珠寶出席品牌高級珠寶展開幕。記者沈昱嘉／攝影
楊謹華配戴FRED Chance Infinie系列珠寶出席品牌高級珠寶展開幕。記者沈昱嘉／攝影
楊謹華配戴FRED Chance Infinie系列珠寶出席品牌高級珠寶展開幕。記者沈昱嘉／攝影
楊謹華配戴FRED Chance Infinie系列珠寶出席品牌高級珠寶展開幕。記者沈昱嘉／攝影
Chance Infinie Cascade高級珠寶系列鑽石雙指戒，54萬5,200元。圖／斐登提供
Chance Infinie Cascade高級珠寶系列鑽石雙指戒，54萬5,200元。圖／斐登提供

珠寶 鑽石 品牌 楊謹華

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