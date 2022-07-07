楊謹華女神氣勢秀FRED高級珠寶 輕鬆回應甜蜜放閃
法國珠寶品牌斐登（FRED）首度於台北101的旗艦店舉辦公開的高級珠寶展，自即日起至7月21日止為期三週，共101件高級珠寶登台展出，其中包括多首度於台灣曝光的新品，例如女星楊謹華配戴的Chance Infinie Cascade和Chance Infinie Crazy 8系列，Cascade垂墜的鑽石閃耀如流星瀑布，Crazy 8則以最幸運的數字8無線延綿，如幸運符般為配戴者帶來好運。
身穿裸膚色高衩長洋裝的楊謹華展現女神氣勢，配戴不同系列的設計駕馭自如，被問到近期在IG放閃和老公的互動露出超甜蜜的笑容。除了覺得FRED針對男士推出的Winch系列可能讓不愛配戴飾品的老公對珠寶改觀，她也透露最想帶回家的，是CHANCE INFINIE Crazy 8玫瑰金紅碧璽系列珠寶的手環，從8字圖騰延伸出象徵著無限與永恆的雙扭線組成，下方垂墜一顆2.76克拉鮮紅色的碧璽採用可拆組的設計，方便日常或是出席重要場合時配戴，體現品牌Live The Joy精神，讓珠寶為生活每一刻帶來歡愉。
此次來台的高級珠寶作品包含CASCADE、CHANCE INFINIE Crazy 8、CELEBRATION 與PRETTY WOMEN等膾炙人口的系列。CASCADE系列以精湛工藝將鑽石以流線型的方式鑲嵌，閃耀多重的火光；由品牌著名的帆船鍊扣FORCE 10系列則有鑲嵌長梯型（Baguette）鑽石和華麗感十足的Celebration系列，為喜愛這個經典設計的藏家提供更高階的選擇。
而由經典電影”麻雀變鳳凰”到現代都會愛情美劇”Emily in Paris”，都出現過的PRETTY WOMEN 高級珠寶系列，每一顆精巧的心型紅碧璽鑲嵌VVS等級鑽石搭配，可變換成項鍊和胸針配戴的大件作品PRETTY WOMEN Audaciou系列心型鑽石項鍊也首次亮相台灣。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言