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周杰倫新MV「最偉大的作品」狂吸讚 細節閃曬昆凌愛戒
周杰倫新單曲MV《最偉大的作品》甫於日前上線，上線一天已快速在youtube頻道累積破600萬點閱次數與18萬按讚數，MV中除了彈奏「時光神曲」回到巴黎舊時光，並與多位東西方繪畫、文學名家相遇，更在細節處讓人發現他戴上了與昆凌同款的珠寶戒指，將愛妻之心藏在細節中。
約五分鐘的MV裡，周杰倫透過彈奏一曲具有魔法的鋼琴獨奏令時光逆行，回返到1920年代的巴黎。他先後遇上超現實大師瑪格利特（Rene Magritte）、印象派的莫內（Oscar-Claude Monet）、超現實的達利（Salvador Dali），甚至包含民初文人名士徐志摩也「同場加映」，片尾更有驚喜彩蛋：鋼琴家朗朗驚喜現身。而無論是周杰倫更發揮「魔術小手」從牆上「摘」下一朵小花、或與朗朗一同彈奏鋼琴時，他手上都配戴了愛妻昆凌所代言品牌法國高級珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）的Quatre系列戒指。
使用了羅緞直線刻紋（Grosgrain）、鑽石圈、雙圈同心圓（Double Godron）和巴黎飾紋（Clou de Paris）等四種經典飾紋的Quatre系列，無論雙圈或多圈並搭配上不同色澤的貴金屬時，常創造出混搭的自由趣味。事實上，身為Boucheron品牌代言人的昆凌，今年春夏時才與品牌的其他代言人與好友包含高允貞、Alexa Chung、Nour Arida，為Boucheron演繹了一系列的趣味形象視覺。
而周杰倫手上的Quatre Blue戒指則使用了白金、黃金與玫瑰金三種貴金屬與藍色精密陶瓷，並鑲嵌約0.24克拉的33顆鑽石，訂價約21萬7,000元。還當不成天王、無法回到過去、不會魔法小手？或許先來一枚Boucheron Quatre戒指，至少讓閃耀和自由樂趣，一「戒」隨行。
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