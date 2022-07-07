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OKmart「歐維氏醇濃冰可可」推限時嘗鮮價！還有飲料抽抽樂最低1折起

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
OKCafe推出「歐維氏冰可可」，即日起至7月13日嘗鮮價39元，購買OKCafe任2杯再送歐維氏可可粉一包。圖／OKmart提供
OKCafe推出「歐維氏冰可可」，即日起至7月13日嘗鮮價39元，購買OKCafe任2杯再送歐維氏可可粉一包。圖／OKmart提供

7月7日將臨來新節氣「小暑」，代表正式進入盛夏階段，而7月7日正好是「國際巧克力日」，面對逐漸高溫的夏季，OKmart推出OKCAFE「歐維氏醇濃可可」冰涼版嘗鮮價39元；即日起至7月27日全台門市同步祭出「OK陪你FUN暑假」活動，購買指定飲料任2件可享抽抽樂最低1折起，邀大家一起涼爽過暑假。

OKCafe與知名巧克力歐維氏聯手開發「歐維氏醇濃冰可可」，以百分百純天然可可粉與牛奶完美比例混合，濃醇奶香搭上馥郁可可，口感香濃滑順，中後段則有可可堅果香氣。即日起至7月13日至全台OKmart門市購買「歐維氏醇濃冰可可」可享嘗鮮價39元（原價55元）。

近日受夏日高溫影響，消費者對於冰涼飲品需求增高，OKmart瞄準暑假出遊趨勢、喝冰飲降溫的需求增加，門市推出「OK陪你FUN暑假」活動，即日起至7月27日會員至全台門市購買指定飲料任2件就能參加抽抽樂，購買4件享2次，以此類推，有機會抽中89折、79折、59折、49折、折5元到最低1折。

OKCafe與知名巧克力歐維氏聯手開發「歐維氏醇濃冰可可」，以百分百純天然可可粉與牛奶完美比例混合，即日起至7月13日至全台OKmart門市購買「歐維氏醇濃冰可可」可享嘗鮮價39元（原價55元）。圖／OKmart提供
OKCafe與知名巧克力歐維氏聯手開發「歐維氏醇濃冰可可」，以百分百純天然可可粉與牛奶完美比例混合，即日起至7月13日至全台OKmart門市購買「歐維氏醇濃冰可可」可享嘗鮮價39元（原價55元）。圖／OKmart提供
OKCafe「歐維氏可可」推出冰飲版，即日起至7月13日可享嘗鮮價39元。圖／OKmart提供
OKCafe「歐維氏可可」推出冰飲版，即日起至7月13日可享嘗鮮價39元。圖／OKmart提供

可可 高溫

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