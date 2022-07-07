OKmart「歐維氏醇濃冰可可」推限時嘗鮮價！還有飲料抽抽樂最低1折起

7月7日將臨來新節氣「小暑」，代表正式進入盛夏階段，而7月7日正好是「國際巧克力日」，面對逐漸高溫的夏季，OKmart推出OKCAFE「歐維氏醇濃可可」冰涼版嘗鮮價39元；即日起至7月27日全台門市同步祭出「OK陪你FUN暑假」活動，購買指定飲料任2件可享抽抽樂最低1折起，邀大家一起涼爽過暑假。

OKCafe與知名巧克力歐維氏聯手開發「歐維氏醇濃冰可可」，以百分百純天然可可粉與牛奶完美比例混合，濃醇奶香搭上馥郁可可，口感香濃滑順，中後段則有可可堅果香氣。即日起至7月13日至全台OKmart門市購買「歐維氏醇濃冰可可」可享嘗鮮價39元（原價55元）。