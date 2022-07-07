名人帶貨風潮吹進百貨業 新光三越「名人選物店」上線

實體、線上透過功能互補對零售早已密不可分，除了實體商場是商品內容展演、消費者實體體驗的接觸場域外，百貨現在也把商品內容呈現線上化，在百貨線上平台透過各領域KOL（意見領袖）的選物、帶貨，將名人帶貨風潮吹進百貨業。

消費習慣快速改變，百貨也要即時變化應對、不斷變化嘗試找出商業模式。新光三越從熟客系統一對一商品推薦、App達人專區推薦，新光三越7月起在線上購物（官網、App和skm online）再展新局，推出「名人時尚選物店」即日起正式上線，開站首發帶表由「莫莉」擔任開站大使，首波以夏天出遊為主題，由莫莉分享她走訪卡布里島精彩的度假體驗，以及海島度假必備風格行頭，新光三越後續也將陸續邀請其他時尚名人接力上線。

現在各大社群平台，名人帶貨開團屢見不鮮，除了透過各領域KOL號召力外，開團獨家優惠也不可少。新光三越線上選物店，自然也有名人帶貨獨享優惠，像是7月13日前莫莉在旅行中搭配的LOEWE包款，加入購物車就享獨家優惠，莫莉推薦的化妝品結帳時輸入「MOLLY」不限金額現折200元。

比漾廣場則是更早投入線上內容，beyond beyond線上內容百貨整合了數位雜誌、選品電商、百貨官網三大結構，透過駐站作家的文字、影像分享其美食、旅行、生活體驗，每月皆有主題式的選題文章，也深入台灣各縣市像是基隆、宜蘭、澎湖等地挖掘在地人文之美並集結當地文創、在地特色店家線上線下策展，只要線上一鍵下訂，就能把在地美味帶回家。