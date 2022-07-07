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新北推烏來福山悠遊行 漫步古圳森呼吸

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
苦花魚閃耀姿態可以感受到大羅蘭溪的生命力。圖／新北市觀旅局提供
苦花魚閃耀姿態可以感受到大羅蘭溪的生命力。圖／新北市觀旅局提供

盛夏初至，新北市觀光旅遊局推薦到充滿泰雅原住民文化的烏來福山，走入蒼翠的山林並漫步於大羅蘭溪畔，到蝴蝶公園欣賞成群蝴蝶和最美觀景拱橋，沿途風景多樣，包含本土森林物種、曲折清澈的河道溪谷，喜愛親近森林、吸收芬多精、探索祕境的民眾絕對不能錯過。

大羅蘭溪貫穿烏來福山部落，其溪面寬廣，水質清澈，溪裡苦花魚不時翻出肚白閃閃發光猶如水中螢火蟲，是福山部落中泰雅族人所稱「真正的魚qulih balay」，具有「原本就生活在此」的意涵，且苦花魚生性喜好湍急的水流，在溪水中欣賞他們奮力往上游的閃耀姿態，可以感受到充滿大羅蘭溪的自然生命力。

沿著大羅蘭溪左岸步道多是平緩碎石路，在行經第一個觀景台，爬上石梯步道後，迎面而來流水淙淙的古圳水道，這條古圳道是日治時期開鑿的水圳，原先目的是教導泰雅族人種植水稻，雖然現在福山部落裡不見水田，水圳依然暢流，更成為了各種生物像是蜻蜓、蝴蝶等溪流環境生物的天堂，也讓民眾能一窺當時的農業發展過程。

沿著古圳步道一直走到底可抵達蝴蝶公園，漫步在蝴蝶公園裡可以觀賞到優雅的蝴蝶翩翩飛舞，如白粉蝶、小紋青斑蝶、台灣鳳蝶、青斑鳳蝶等，而6月至8月的夏日時期恰好是賞蝶最佳時機，園內更種植了蝴蝶的蜜源植物及食草植物，讓民眾可就近觀察蝴蝶生態。

此外，公園內還可以看到古圳源頭跟取水口，沿著步道走上景觀拱橋俯瞰清澈見底的大羅蘭溪與山林景緻，走過拱橋就來到溪瀧步道，這條步道仍保有大自然原有的森林景觀，遊客穿梭在自然混合林中可聽見蟲鳴鳥叫及潺流不息的流水聲，溪谷石礫嶙峋錯落，美不勝收。

日治時期開鑿的灌溉水圳是溪流環境生物天堂。圖／新北市觀旅局提供
日治時期開鑿的灌溉水圳是溪流環境生物天堂。圖／新北市觀旅局提供
大羅蘭溪旁的環形步道是賞魚、賞蝶、賞林及消暑好去處。圖／新北市觀旅局提供
大羅蘭溪旁的環形步道是賞魚、賞蝶、賞林及消暑好去處。圖／新北市觀旅局提供

烏來 泰雅族

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