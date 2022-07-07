快訊

分科測驗11、12日登場試場分配表今公布 7月10日下午開放看考場

參選台北市長定案？ 陳時中未否認：有機會再回答

新科中研院院士出爐 英國家學術院首位台裔院士回流

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全聯賣台南虱目魚年銷售逾2億 今年再聯手上看2.5億元

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲（右三）賣力行銷虱目魚。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲（右三）賣力行銷虱目魚。記者吳淑玲／攝影

台南市府農業局媒合在地漁民、南市區漁會及全聯福利中心全國通路，自7月8日至8月4日，主打台南新鮮直送虱目魚系列商品樂享優惠活動，再配合滿額折扣及線上抽獎，希望透過全聯門市將台南虱目魚美味推廣給大家。

市長黃偉哲表示，在漁業署的幫忙之下，跟全聯與鮮饌做最好的結合。把最優質的台南虱目魚跟最優質的通路之一的全聯強強聯手，把最好的虱目魚讓全台灣民眾品嘗到。

虱目魚又叫牛奶魚，因為刺比較多，現在都經過無刺的料理，吃虱目魚肚、虱目魚腸，從頭到尾都可以利用了，在全聯可以買到最好吃的台南虱目魚。台南虱目魚產量及產值全台第一，是台南漁業發展的重要產業。

黃偉哲說，今年的虱目魚價格不錯，但把通路打開後，通路廣了，價格才能維持穩定，如果通路不打開，減產的時候價格不錯，盛產的時候價格不好，這反而不好。「台南虱目魚不怕貨比貨，只怕不識貨，要大家識貨，又要讓大家看過，所以全聯通路就是讓大家都能看到」。

農業局表示感謝全聯對台南虱目魚推廣的支持，藉由媒合通路銷售保證漁民收入，並將虱目魚新鮮直送至全國消費者手中，這樣的合作模式能讓漁民及消費者達到雙贏，盼未來能將此合作模式延伸，推廣更多台南漁產。

全聯副董事長謝健南表示，嚴選台南生態養殖的虱目魚，加上全程冷鏈直送，包裝上也不斷升級，以貼體包裝保持商品鮮度，同時強調「一魚全食」不浪費食物，針對不同部位發展出多款商品，促使全聯每年虱目魚銷售量不斷提升，自2019年170公噸攀升至2021年790公噸，成長率超過360%， 去年銷售金額逾2億元，預計今年可創下2.5億的目標。

全聯針對熟成無刺虱目魚、手工虱目魚丸等，推出促銷活動，推廣在地好物。自7月8日至8月4日至全台的全聯門市，購買指定虱目魚品項商品，單筆消費滿198元可現折20元；至PXGo！全聯線上購選購指定虱目魚商品，即可參加線上抽獎活動，有機會抽中知名戲劇《俗女養成記2》拍攝場景「台南仙湖休閒農場」的住宿一晚，及台南市政府觀光旅遊局吉祥物「魚頭君」娃娃！

台南市長黃偉哲（中）賣力行銷虱目魚。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲（中）賣力行銷虱目魚。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲（左）賣力行銷虱目魚，還有機會抽中吉祥物魚頭君。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲（左）賣力行銷虱目魚，還有機會抽中吉祥物魚頭君。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲賣力行銷虱目魚。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲賣力行銷虱目魚。記者吳淑玲／攝影

台南 漁民

延伸閱讀

民進黨：國民黨舊案不實指控 抹黑林智堅、黃偉哲

黃偉哲遭控索賄 關鍵人物市議員手機僅回一聲後無人接

市長有沒有開口要錢？台南靈骨塔業者咬定：還用手比了1

影／謝龍介指控索賄 黃偉哲：文旦之亂又來了將提告

相關新聞

名人帶貨風潮吹進百貨業 新光三越「名人選物店」上線

實體、線上透過功能互補對零售早已密不可分，除了實體商場是商品內容展演、消費者實體體驗的接觸場域外，百貨現在也把商品內容呈...

影／蠟筆小新30周年 明起台中火車站甜蜜登場

蠟筆小新動畫歡慶30周年！蠟筆小新甜點大作戰最終站移到台中驛鐵道文化園區，融合鐵道及火車元素，再加入台中站特有意象，重金...

一秒滑進甜美夢鄉！十大MIT床包品牌讓你睡著都會笑

人一生應有三分之一的時間用於睡眠，不過對許多現代人而言，睡得好已是不可多得的奢侈福利，想在忙碌作息中把握有限的時間好好休息...

新北推烏來福山悠遊行 漫步古圳森呼吸

盛夏初至，新北市觀光旅遊局推薦到充滿泰雅原住民文化的烏來福山，走入蒼翠的山林並漫步於大羅蘭溪畔，到蝴蝶公園欣賞成群蝴蝶和...

7-ELEVEN、哈根達斯攜手推全球限定「抹茶紅豆拿鐵冰沙」！還有日本進口甜點吃一波

7-ELEVEN、Häagen-Dazs哈根達斯聯手的夏季期間限定冰砂又來了！7月13日起推出今夏全新口味CITY CA...

全聯賣台南虱目魚年銷售逾2億 今年再聯手上看2.5億元

台南市府農業局媒合在地漁民、南市區漁會及全聯福利中心全國通路，自7月8日至8月4日，主打台南新鮮直送虱目魚系列商品樂享優...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。