全聯賣台南虱目魚年銷售逾2億 今年再聯手上看2.5億元

台南市府農業局媒合在地漁民、南市區漁會及全聯福利中心全國通路，自7月8日至8月4日，主打台南新鮮直送虱目魚系列商品樂享優惠活動，再配合滿額折扣及線上抽獎，希望透過全聯門市將台南虱目魚美味推廣給大家。

市長黃偉哲表示，在漁業署的幫忙之下，跟全聯與鮮饌做最好的結合。把最優質的台南虱目魚跟最優質的通路之一的全聯強強聯手，把最好的虱目魚讓全台灣民眾品嘗到。

虱目魚又叫牛奶魚，因為刺比較多，現在都經過無刺的料理，吃虱目魚肚、虱目魚腸，從頭到尾都可以利用了，在全聯可以買到最好吃的台南虱目魚。台南虱目魚產量及產值全台第一，是台南漁業發展的重要產業。

黃偉哲說，今年的虱目魚價格不錯，但把通路打開後，通路廣了，價格才能維持穩定，如果通路不打開，減產的時候價格不錯，盛產的時候價格不好，這反而不好。「台南虱目魚不怕貨比貨，只怕不識貨，要大家識貨，又要讓大家看過，所以全聯通路就是讓大家都能看到」。

農業局表示感謝全聯對台南虱目魚推廣的支持，藉由媒合通路銷售保證漁民收入，並將虱目魚新鮮直送至全國消費者手中，這樣的合作模式能讓漁民及消費者達到雙贏，盼未來能將此合作模式延伸，推廣更多台南漁產。

全聯副董事長謝健南表示，嚴選台南生態養殖的虱目魚，加上全程冷鏈直送，包裝上也不斷升級，以貼體包裝保持商品鮮度，同時強調「一魚全食」不浪費食物，針對不同部位發展出多款商品，促使全聯每年虱目魚銷售量不斷提升，自2019年170公噸攀升至2021年790公噸，成長率超過360%， 去年銷售金額逾2億元，預計今年可創下2.5億的目標。