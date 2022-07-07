姚元浩上手泰格豪雅限量新表大聊賽車經 自招「不想算一年花多少錢」

因在實境節目「來吧！營業中」大秀廚藝，宛如「居家好男人」的形象讓姚元浩的討論度與人氣再度直升。然而，私下的他卻是不折不扣的熱血賽車迷，甚至還成立車隊；因此擔任摩納哥一級方程式大獎賽官方時計的泰格豪雅（TAG Heuer）才會邀請姚元浩來演繹全新的限量紫色Monaco計時碼表。

姚元浩到底有多愛賽車？據他自己說最起碼有20年了，不只自己會上場比拚之外，還分別成立兩個車隊，有近50位的員工。他提到賽車運動在台灣算是小眾，而且又很「高貴」，若是要出國比賽，所需資金都非常的可觀，連姚元浩都自招說「真的不想算一年花多少錢」，還透露曾經為了參與賽事而轉賣所收藏的表款。

姚元浩以休閒造型搭配泰格豪雅Monaco系列限量計時碼表，約23萬5,600元。記者沈昱嘉／攝影

此次TAG Heuer找姚元浩來詮釋紫色版的限量Monaco計時碼表，讓他十分的興奮，並表示摩納哥一級方程式大獎賽，就是所有賽車迷都想去的一個夢幻等級賽事。而三年前疫情未起之時，TAG Heuer本來想邀請所贊助的Red Bull車隊來台表演，當時就預定由姚元浩擔任開前導車的任務，因疫情未能達成，也讓他覺得可惜，還表示之後要規劃特別前往摩納哥感受奔馳賽道的魅力。

對於賽車迷的姚元浩來說，比賽時手握方向盤，高速的移動之際，常會忘記時間的存在，因此手上戴的表很重要，提醒自己何時要加速、以及適當時換手駕駛。所以，當姚元浩成為全台第一個上手紫色限量表時，就覺得「比賽開車的時候能戴，換上正裝或是休閒服也適合，很好穿搭」。

近幾年，TAG Heuer在Monaco系列計時碼表，陸續推出許多不同的限定配色，而紫色也是頭一遭。之所以會設計紫色，原因來自於過去同系列表款，若以黃銅為底的表盤，經過時間推移，會因為氧化導致產生銅綠，並使得表面藍色，逐漸變成紫色漸層。所以，新表便是以此為靈感，從中央向外處理成煙燻紫色，搭配黑色蛋白石處理的小表盤，凸顯出神秘質感。

姚元浩以休閒造型搭配泰格豪雅Monaco系列限量計時碼表，約23萬5,600元。記者沈昱嘉／攝影

姚元浩以西裝造型搭配泰格豪雅Monaco系列限量計時碼表，約23萬5,600元。記者沈昱嘉／攝影

姚元浩以休閒造型搭配泰格豪雅Monaco系列限量計時碼表，約23萬5,600元。記者沈昱嘉／攝影

姚元浩以西裝造型搭配泰格豪雅Monaco系列限量計時碼表，約23萬5,600元。記者沈昱嘉／攝影

泰格豪雅Monaco系列計時碼表，精鋼表殼搭配黑色鱷魚皮革表帶，全球限量500只，約23萬5,600元。圖／TAG Heuer提供