全家便利商店限時3天「Let’s Café、Fami!ce霜淇淋」多項商品買1送1

周末天氣逐漸放晴，熱情盛夏絕對需要來點涼的，全家便利商店於7月8日至7月10日在線上、線下推出三重好康優惠，讓消費者迎接夏日浪潮又能開心省荷包。

7月8日至7月10日於全家便利商店購買Let’s Café極選拿鐵（大杯，冰熱不限），即贈送「Let’s Café 極選拿鐵（大杯，冰熱不限）1杯」小白單兌換券1張，限原店兌換，入口帶有清爽的柑橘果香，最適合炎炎夏日暢飲。

透心涼的Fami!ce霜淇淋也是消暑必備，7月8日至7月10日於全家便利商店使用全盈+PAY支付，即享有Fami!ce霜淇淋買1送1（不限口味）優惠； 同步推出FamilyMart Collection天然水（610ml）及OREO奧利奧捲心酥買1送1。