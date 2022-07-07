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全家便利商店限時3天「Let’s Café、Fami!ce霜淇淋」多項商品買1送1
周末天氣逐漸放晴，熱情盛夏絕對需要來點涼的，全家便利商店於7月8日至7月10日在線上、線下推出三重好康優惠，讓消費者迎接夏日浪潮又能開心省荷包。
7月8日至7月10日於全家便利商店購買Let’s Café極選拿鐵（大杯，冰熱不限），即贈送「Let’s Café 極選拿鐵（大杯，冰熱不限）1杯」小白單兌換券1張，限原店兌換，入口帶有清爽的柑橘果香，最適合炎炎夏日暢飲。
透心涼的Fami!ce霜淇淋也是消暑必備，7月8日至7月10日於全家便利商店使用全盈+PAY支付，即享有Fami!ce霜淇淋買1送1（不限口味）優惠； 同步推出FamilyMart Collection天然水（610ml）及OREO奧利奧捲心酥買1送1。
一周一次「康康5」活動推出冰品、飲料最低5折起，廣受消費者好評的私品茶 X 再睡5分鐘「蜜香玫瑰紅茶（冰熱不限）」7月8日至7月10日限時3天買1送1，另外還有泰山Cheers氣泡水、美粒果蘋果蘇打、大人小孩都愛的義美紅豆粉粿牛奶冰棒皆有買1送1優惠。專屬大人小確幸的海尼根0.0零酒精也推出2件55元優惠。
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