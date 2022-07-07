竹市推城市野營體驗 左岸水源草原16日登場

近年露營活動蔚為風氣，新竹市政府為推廣生態旅遊，16日將在左岸水源草原舉行「喔野！Camping Day」城市野營體驗，現場結合古董車產業，透過復古露營車，搭配時下最夯的野餐風格、古物市集，歡迎民眾造訪左岸來一趟綠色戶外之旅。

秘書長陳章賢今天出席宣傳活動表示，近來受到疫情影響，許多人無法出國，選擇戶外踏青露營，7年前的新竹左岸滿地是混凝土、垃圾與消波塊，在市府團隊積極改造下，現在已成為可以跑步、打球、騎單車的美好戶外場域，歡迎大家來走走。

市府表示，「喔耶Camping Day！」16日下午3時起，於新竹左岸水源草原登場，特別與七大露營品牌，包含合擎股份有限公司、老獵人Vintage Hunter、camping Bar、愛上露營、Outdoorbase、迪卡儂、城市綠洲、早點名，呈現不同露營風格。