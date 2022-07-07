奶油界之王！巴黎人早餐「蒙太古奶油可頌」席捲全台

Bonjour Paris！一捲可頌再加上一杯黑咖啡，就是最經典的巴黎人早餐。想望著巴黎，現在，全台數十家咖啡館與烘焙坊，都有著以「奶油界的勞斯萊斯」製作的「蒙太古奶油可頌」，備有正統法國可頌的獨特香氣，烘烤得外酥內軟、輕盈不膩口，正統巴黎人早餐的體驗，在家也能輕鬆享用。

以巴黎多家可頌名店使用的「奶油界的勞斯萊斯」─蒙太古AOP發酵奶油製作，去年在台灣掀起一股彎月可頌旋風的「蒙太古奶油可頌」，今年夏天，集結全台40間以上早上開始營業的專業咖啡店家，以及至少50間麵包店同步推出「蒙太古奶油可頌」，民眾可就近買幾個比美巴黎名店的美味可頌，讓夏日早晨多添幾分浪漫。

海明威《流動的盛宴》裡提及，「如果你在年輕時有幸生活於巴黎，那無論你在哪裡度過餘生，巴黎都與你同在；因為巴黎，是一場流動的盛宴。」要想感受巴黎獨有的風情與文化，必得從巴黎人早餐開始；有別於台灣早餐豐富多變的甜鹹選擇，法國人的早餐偏好簡單帶點甜味，搭上奶油、抹醬，或只是搭上一杯咖啡，「蒙太古奶油可頌」正是經典代表。

業者也將「巴黎人早餐」做了一套SOP，步驟包括找個最舒適放鬆的空間、播放喜歡的音樂，再將蒙太古奶油可頌加熱回烤、沖一杯最符合本日心情的咖啡，接著將心情調整到輕鬆浪漫的頻率，任由苦甜交融的風味啟動味蕾，迎接美好的一天。

「奶油界裡的勞斯萊斯」法國Montaigu蒙太古AOP發酵奶油為苗林行獨家代理，100%使用夏朗特伯瓦圖(Charente-Poitou)地區的乳源，經過48小時發酵製作而成，帶有獨特豐富的堅果、榛果風味，具有高融點及優異的可塑性，尤其適合製作酥皮、派皮、丹麥可頌類商品。

近年的世界麵包大賽Mondial du Pain及世界盃麵包大賽Coupe du Monde de la Boulangerie，大會提供給參賽選手的原料即是蒙太古AOP發酵奶油。

蒙太古奶油可頌麵包店資訊：https://www.facebook.com/268248936550818/posts/pfbid02JJ4zUGkpuuqHeeCk589X8iBdGfx7btmYiX31NdTpVZTiZM51jkGLDNDGMsJuVfnal/?d=n。