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楊紫瓊、CL都受邀 BALENCIAGA高訂大秀星光雲集
BALENCIAGA在台灣時間昨晚發表了第51季高級訂製系列，除了秀場上驚喜出現了妮可基嫚、金卡戴珊等人之外，場外的看秀嘉賓陣容也很強大。其中以《媽的多重宇宙》成為「最強老媽」代言人的楊紫瓊，身穿一襲優雅神秘的黑色上衣搭黑裙現身，配上華麗的珠寶耳環，成為現場最搶鏡的賓客之一。
楊紫瓊近年來其實不常參與時尚秀活動，這次出席BALENCIAGA大秀更是突破以往大家對她的既定印象。她以一身BALENCIAGA五月份在紐約證券交易所發表的春季23系列黑色蝴蝶領結襯衫搭黑長裙亮相，配上大面積的寶石綴飾耳環、尖頭鞋，梳了乾淨利落的髮型，在強烈性格中保持優雅性感韻味。
此外，韓國女星CL也受邀看秀，她穿上BALENCIAGA今年的早秋系列牛仔套裝，抽鬚短褲拼接細節很符合她的個性，搭配墨鏡和尖頭鞋更是注入滿滿帥氣，而擔任走秀嘉賓的金卡戴珊也帶著女兒North West一起到場。
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