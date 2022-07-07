不用到國外就能看到的經典之作！男版《天鵝湖》、《紅舞鞋》大螢幕經典再現

疫情期間無法外出旅遊，也很難觀賞到世界級演出嗎？由奧哲維文化授權、聯合數位文創及新光影城聯手合作引進兩部由英國最受歡迎、最成功的編舞家與導演馬修‧伯恩知名作品 《天鵝湖》 、 《紅舞鞋》 ，讓觀眾不用出國，就能透過清晰大螢幕感受前所未有的經典震撼！同時結合主題場的節目，早鳥票現正在新光影城熱賣當中！

馬修‧伯恩導演曾表示：「《天鵝湖》是我一生中的奇蹟，它的成功完全出乎我的意料。」這版《天鵝湖》，故事基於俄羅斯浪漫經典芭蕾《天鵝湖》改編而成，沿用了柴可夫斯基的音樂和情節。而經過改編的男版天鵝湖，舞劇更著重在戲劇性而非傳統芭蕾劇所想傳達的技巧性；故事重點也從王子與天鵝的悲劇戀愛轉移到了以王子為中心，從他的成長環境和對性格影響的角度。自1995年首演後，不僅囊括「最佳音樂劇導演」「最佳編舞」「最佳服裝」在內的30多個國際戲劇獎項，更被英國《泰晤士報》讚譽為「不可錯過的世界現象級作品。」

另一齣《紅舞鞋》則改編自家喻戶曉的安徒生童話，是馬修‧伯恩導演最新力作！講述女主角作為舞團裡的新星，深陷在事業和愛情不得兼顧的兩難下，同同時也暗指舞蹈作為一種藝術創作，需要大量的付出和犧牲。《每日快報》也對此作品評為：「引人入勝」。

馬修‧伯恩導演的最新作品《紅舞鞋》將探討人生選擇難題。圖／聯合數位文創提供

為了推廣多元性別的表演內容，主辦單位與由社團法人台灣基地協會共同宣傳合作，他們發起的「 基好事吉 」彩虹友善市集，希望透過文創市集的形式遊走於各種空間場域，將同志生活的畫面帶到一般民眾的視線中，以最溫柔的方式與社會溝通，如同馬修‧伯恩改編《天鵝湖》希望能帶給社會大眾不同以往的視角。

每個人以自己最自在的穿著現身都是在「基好事吉」中常見的樣貌，這次也希望男版「天鵝湖」能有同樣的美好畫面。圖／基好事吉提供

除此之外，更規劃了主題專場，讓觀眾能進一步享受沉浸式的休閒娛樂活動！針對男版《天鵝湖》設計「彩虹友善專場」，將安排變裝皇后與猛男真人開場秀，與現場觀眾互動，並與翻玩經典創意的跨界新式雞尾酒WAT合作，入場即提供最新口味「良橙菊時雞尾酒」，能感受清酒的糯甜與洋甘菊的溫潤交錯，留下一絲宜人的蜂蜜尾韻。觀影後與台北知名酒吧串連主題之夜，僅有7/16一場，千萬不要錯過囉！

搭配「紅舞鞋」療癒系專場，WAT提供美人蜜蘋果氣泡雞尾酒，讓入場觀眾體驗微醺療癒的氛圍。圖／WAT提供

《紅舞鞋》療癒系專場則會邀請愛情心理學專家海苔熊進行映後講座，從安徒生童話角度引領人生抉擇議題。WAT也提供了「美人蜜蘋果氣泡雞尾酒」，採用台灣新竹峨眉鄉的東方美人茶，與蘋果衝撞出生津爽脆的滋味，讓現場觀眾在觀影後，也能嚐鮮到WAT最新的飲品！

此次演出除了主題專場，同時也有一般場次放映，讓觀眾能在疫情期間不用到國外就能在大螢幕觀賞經典之作！更多 《天鵝湖》 、 《紅舞鞋》 資訊請上新光影城或瘋活動官網查詢。

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