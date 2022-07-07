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攜手法拉利！RICHARD MILLE超薄UP-01腕表 大破極限

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
F1一級方程式法拉利車隊的兩位現役車手Charles Leclerc、Carlos Sainz Jr，分別化身模特兒配戴上RM UP-01 Ferrai超薄腕表。圖 / RICHARD MILLE提供
F1一級方程式法拉利車隊的兩位現役車手Charles Leclerc、Carlos Sainz Jr，分別化身模特兒配戴上RM UP-01 Ferrai超薄腕表。圖 / RICHARD MILLE提供

無論是厚薄、振頻或是誤差精密度，嘗試超越物理上的限制，始終是近代高級鐘表未曾停歇的極限競賽。頂級鐘表品牌RICHARD MILLE與法拉利（Ferrai）聯名，推出了一只機芯僅1.18毫米、表殼僅1.75毫米的RM UP-01 Ferrai超薄腕表，更新了今年三月時甫寫下的超薄紀錄。無論在物理、外觀、風格上都超越了想像可能，全球限量150只。

RICHARD MILLE與法拉利的合作始於2021年，並在F1一級方程式車隊、法拉利學院、法拉利挑戰賽等多個類別展開密切合作。這只僅1.75毫米的RM UP-01 Ferrai超薄腕表，從表殼、機芯的底板與橋板都使用了堅硬的鈦合金打造，甚至在面盤的右下角更有法拉利經典的躍馬Logo。

過往不同品牌嘗試突破厚度的極限之牆時，曾嘗試讓機芯底板直接成為腕表底部以減低厚度，然而這只RM UP-01 Ferrai腕表卻依然保有了表殼的底蓋，那麼RICHARD MILLE又是如何減少了厚度的？

RM UP-01手動上鍊機芯具有全新打造、有別傳統擒縱結構的超薄擒縱結構，並已獲專利認證。其中擒縱叉的形狀被改變了也加長長度，以齒輪取代了傳統指針，同時6枚鈦金屬的砝碼擺輪除了讓擒縱系統變薄，更提升了抗衝擊能力。看似透明的表面，實則也使用了耐刮、抗磨的藍寶石水晶玻璃，厚度僅0.2毫米，一塊安裝於時間指示器上、另一塊則安裝於擺輪游絲裝置上。

舉凡打破世界紀錄，多數產品都為極少量、概念表，但這只RICHARD MILLE卻一次喊出全世界150只的限量，既有量產化的實力，但如果考量到全世界的超跑迷、頂級腕表收藏家，其實150只的產量仍偏少量。表款防水性能為10米、機芯重2.87公克、動力儲存約45小時並可承受5,000g的重力加速度衝擊。訂價為瑞士法郎170萬未稅，台幣尚無官方訂價，唯按照匯率換算，推估或將為5,230萬以上。

專利的超薄擒縱結構，是由愛彼Le Locle與RICHARD MILLE的工程師共同開發。圖 / RICHARD MILLE提供
專利的超薄擒縱結構，是由愛彼Le Locle與RICHARD MILLE的工程師共同開發。圖 / RICHARD MILLE提供
F1一級方程式法拉利車隊的兩位現役車手Charles Leclerc、Carlos Sainz Jr，分別化身模特兒配戴上RM UP-01 Ferrai超薄腕表。圖 / RICHARD MILLE提供
F1一級方程式法拉利車隊的兩位現役車手Charles Leclerc、Carlos Sainz Jr，分別化身模特兒配戴上RM UP-01 Ferrai超薄腕表。圖 / RICHARD MILLE提供
RM UP-01 Ferrai超薄腕表，時間顯示功能、鈦合金、動力儲存約45小時、可承受5,000g重力加速度衝擊，全球限量150只。圖 / RICHARD MILLE提供
RM UP-01 Ferrai超薄腕表，時間顯示功能、鈦合金、動力儲存約45小時、可承受5,000g重力加速度衝擊，全球限量150只。圖 / RICHARD MILLE提供
僅1.75毫米的RM UP-01 Ferrai超薄腕表，厚度比CD還來得纖薄但堅硬。圖 / RICHARD MILLE提供
僅1.75毫米的RM UP-01 Ferrai超薄腕表，厚度比CD還來得纖薄但堅硬。圖 / RICHARD MILLE提供
看似手繪、以齒輪取代指針的設計，也是超薄成就的關鍵之一。圖 / RICHARD MILLE提供
看似手繪、以齒輪取代指針的設計，也是超薄成就的關鍵之一。圖 / RICHARD MILLE提供
位於10點與11點鐘位置間的功能選擇器，可選擇為機芯上鍊（W）或手動調整時間（H）兩種功能。圖 / RICHARD MILLE提供
位於10點與11點鐘位置間的功能選擇器，可選擇為機芯上鍊（W）或手動調整時間（H）兩種功能。圖 / RICHARD MILLE提供
僅2.87公克的機芯，在機板與橋板則使用了鈦合金，以強化穩定度、同時削去重量。圖 / RICHARD MILLE提供
僅2.87公克的機芯，在機板與橋板則使用了鈦合金，以強化穩定度、同時削去重量。圖 / RICHARD MILLE提供
經過6,000小時研發、數十個試作款後，才誕生了今日的UP-01機芯與腕表。圖 / RICHARD MILLE提供
經過6,000小時研發、數十個試作款後，才誕生了今日的UP-01機芯與腕表。圖 / RICHARD MILLE提供
經過6,000小時研發、數十個試作款後，才誕生了今日的UP-01機芯與腕表。圖 / RICHARD MILLE提供
經過6,000小時研發、數十個試作款後，才誕生了今日的UP-01機芯與腕表。圖 / RICHARD MILLE提供
不只在物理限制上突破極限，單從側邊欣賞RM UP-01 Ferrai超薄腕表，更能感受超乎想像的視覺震撼。圖 / RICHARD MILLE提供
不只在物理限制上突破極限，單從側邊欣賞RM UP-01 Ferrai超薄腕表，更能感受超乎想像的視覺震撼。圖 / RICHARD MILLE提供

法拉利 腕表

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