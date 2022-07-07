2022暑假樂園優惠懶人包 兒童免費玩、送冰棒、烤蝦，穿制服還能多玩1天！

【文：武美齡】

暑假親子玩一波！2022年夏天全台樂園推出超多優惠，不但能體驗刺激有趣的遊樂設施、夏季玩水透心涼、親近可愛動物，還送免費冰棒、烤蝦，更不能錯過限定年齡兒童免費玩的好康！

【台北市】

兒童新樂園

小小水樂園開放囉！限定夏季7/1至8/31開放的水樂園，2歲以下或身高未滿85公分之幼童可免費遊玩！包含套圈圈、甜甜圈、胖胖龍、水桶怪人以及升降溜溜球等新穎、多樣化的噴水遊戲裝置。 (陪伴親友仍需付費)

圖片來源／兒童新樂園FB

【新北市】

野柳海洋世界

一般優惠：即日起至6/30，野柳海洋世界門票+童樂趴單場門票，內含兩位成人+一位三歲以上未滿十二歲的學童，特惠價只要999元。

野柳海洋世界2022暑期優惠：7/1以後優惠待官網公布。

地址：新北市萬里區野柳里港東路 167-3 號

圖片來源／野柳海洋世界FB

【桃園市】

小人國主題樂園

2022暑期平日​優惠：快樂FUN暑假平日限定！水陸雙享一票到底只要165起。

2022/7/1~7/14 (周一至周五，平日限定)

◼年滿3歲~未滿18歲 165元

◼年滿18歲以上255元

◼65歲以上、博愛票種 126元

◼欲享活動優惠，購票時須配合出示相關身分證件（大人請出示身分證／孩童請出示健保卡）

圖片來源／小人國主題樂園FB

生日優惠：

當月壽星示出「生日優惠COUPON」搭配本人有效身分證件驗證後，可享當月壽星本人入園專屬優惠價250元！

圖片來源／小人國主題樂園FB

地址：桃園市龍潭區高原路891號

【新竹縣】

小叮噹科學主題樂園

一般優惠：111年01月02日(日)起至111年12月31日(六)止，設籍新竹縣新豐鄉鄉民享入園門票優惠(需至售票口出示身分證或戶口名簿) 購買優惠門票每位$280元。

小叮噹科學主題樂園2022暑期優惠：待園區公告。

地址：新竹縣新豐鄉松柏村康和路199號

圖片來源／小叮噹科學主題樂園FB

六福村主題遊樂園

早鳥優惠：2022/6/30前購買早鳥套票只要 $399 再送冰棒，票券兌換期限2022/07/01-2022/09/18。

2022暑期優惠1：2022/06/01 ~ 2022/08/31

青春不散場：活動期間內於六福村現場購票，著制服(含校服或系服，制服褲、裙皆可享優惠)享優惠$500。(原價$999)

2022暑期優惠2：2022/07/01~2022/08/31

全日票：活動期間於六福村現場購票，學生及成人享六福村主題遊樂園全日票優惠$699 (原價$999)。

午後票：活動期間於六福村現場購票，13:00後入園，享六福村主題遊樂園午後票優惠$599。

星光票：活動期間於六福村現場購票16:00後入園【限假日適用】，星光票優惠$499，本專案加贈$100餐商抵用券。

地址：新竹縣關西鎮仁安里拱子溝60號

圖片來源／六福村主題遊樂園FB

【台中市】

東勢林場遊樂區

2022暑期優惠：111年6月15日～111年12月31日，搭火車到豐原火車站轉乘豐原客運209車次到東勢林場，享免費入園。

地址：台中市東勢區勢林街6-1號

圖片來源／東勢林場遊樂區FB

麗寶樂園

2022暑期優惠：平日玩樂園只要3折！6/27~7/14 期間週一至週五，暢玩水陸雙樂園只要390元。

地址：台中市后里區福容路8號

圖片來源／麗寶樂園FB

【南投縣】

泰雅渡假村

優惠日期：2022年6月6日(一) ~ 7月15日(五)

2022暑期優惠1：憑三劑證明入住6折，入住當日凡攜帶健保卡、小黃卡、數位新冠病毒健康證明和健保快易通APP等等施打三劑相關證明辦理住宿，即可享有住宿6折優惠(每張憑證限定一間)

2022暑期優惠2：溫泉露營每人只要250元，另贈入園門票。

地址：南投縣國姓鄉北港村北原路56-2號

圖片來源／泰雅渡假村FB

九族文化村

一般優惠：6月底前，姓名當中同時具有「李」、「穎」二字者享免費入園 !或曾於九族文化村水源宮借取發財金，並留有資料者，享2人同行1人免費優惠！

九族文化村2022暑期優惠：待園區公告。

地址：南投縣魚池鄉大林村金天巷45號

圖片來源／九族文化村FB

【雲林縣】

劍湖山世界

2022暑期優惠：2022.07.01－07.14，週一至週五限定，全日水陸暢玩只要三折$269(原價$899)。

地址：雲林縣古坑鄉永光村大湖口67號

圖片來源／劍湖山世界FB

【台南市】

頑皮世界

2022暑期優惠：暑假期間一票到底，入園後可免費暢玩綠洲水樂園，不用額外買票。綠洲水樂園暑假開放時間：每天10:00-16:00。

地址：台南市學甲區三慶里6鄰頂州75-25號

圖片來源／頑皮世界FB

【高雄市】

義大世界

一般優惠：111/6/1(三)~111/6/30(四) 每周一至周五 ，凡18歲以上打滿三劑COVID-19疫苗者 ，憑黃卡或健保快易通並搭配本人證件，可享疫苗安心價全票333元。

生日優惠：即日起至2022/12/31，當日壽星免費入園，且陪同者享699元入園。

義大世界2022暑期優惠：待園區公告。

地址：高雄市大樹區學城路一段12號

圖片來源／義大世界FB

圖片來源／義大世界FB

【屏東縣】

8大森林樂園

2022暑期優惠：111年6/8～111年7月底前，在台露社訂位系統訂位（活動限定只限星期六訂位）並完成付款，且完成FB按讚、標註好友、分享等活動規範，可享超美味烤蝦一份。

地址：屏東縣潮州鎮潮州路800號

圖片來源／8大森林樂園FB

圖片來源／8大森林樂園FB

【宜蘭縣】

2022宜蘭國際童玩藝術節

2022暑期優惠：2022宜蘭國際童玩藝術節活動期間為7/2-8/14，115 公分以下或 6 歲以下免費入園，兒童票（6-11歲）平日只要100元。

圖片來源／宜蘭國際童玩藝術節FB

【花蓮縣】

遠雄海洋公園

2022暑期優惠1：2022.07.01 ~ 07.14高中生穿高中制服，入園只要$299，加碼免費多玩一天！

2022暑期優惠2：暑期入住悅來大飯店、悅樂旅店，即可免費暢玩遠雄海洋公園！

地址：花蓮縣壽豐鄉鹽寮村福德189號

以上遊樂景點優惠詳細規定，以各商家官網公告為準。

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