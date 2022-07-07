劍湖山夏季限定比基尼日來了！現時2天優惠價199元

劍湖山世界推出夏季限定的比基尼party活動，7月9、10日限時2天，穿著比基尼泳裝和三角泳褲入園，只要199元，更加碼比基尼走秀競賽活動，7月14日前入園，水陸一票暢玩優惠269元起，今年以「水陸COOL冰戰」水陸狂歡玩冰FUN泡泡為主題，以泡泡為主軸與水設施結合，讓民眾打場冰涼的泡泡大戰。

劍湖山世界經理張華紋說，為了讓熱愛玩水的男神、女神們有屬於自己的夏日展現空間，特別在7月9、10日，舉辦限時2天比基尼Party活動，穿著比基尼泳裝或三角泳褲入園，門票只要199元，並加碼11點50分在水樂園維京舞台，推出比基尼走秀競賽。

張華紋表示，「水陸COOL冰戰」活動主場域在水樂園的維京舞台，邀請泡泡達人表演奇幻泡泡魔術秀，並打造兒童專屬的「奇幻泡泡接力賽」，讓孩子們體驗揮舞出大泡泡的樂趣。