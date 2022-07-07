國旅樂觀!台中港酒店和紙箱王創意園區打造全新主題房
鄰近台中三井OUTLET的台中港酒店，看準下半年度國旅旅遊復甦，斥資上百萬更新硬體設施，鎖定親子目標客群，首次與紙箱王創意園區攜手合作打造全新主題房。
該飯店原有叢林主題房及海洋主題房，受到小朋友喜愛，這次將紙箱藝術裝置與親子主題房結合，推出「童話主題房」及「飛機主題房」，並將平面設計變成立體設計就像置身於童話世界。
為歡慶「親子主題房」全新登場，推出「童趣享樂」住房專案，即日起至2022年10月31日，平日入住親子主題房四人入住平均一人最低不到1700元，加碼贈送紙箱王人氣古早味吊飾及現做經典原味鬆餅一份，還有隔天星級早餐吃到飽 ; 受歡迎的「FUN世界」大船造型球池及健身房與三溫暖也能無限次使用。
館內有室內外遊戲設施，也邀請親子同樂「藝」起來動手做，絹印手作DIY帆布袋體驗課程，原價399元現在體驗價299元。
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