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大墩美展得獎名單出爐 全球頂尖作品11月展出

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市第27屆大墩美展得獎名單出爐，數位藝術類第一名李映蓉的作品「露西」。圖／台中市文化局提供
台中市第27屆大墩美展得獎名單出爐，數位藝術類第一名李映蓉的作品「露西」。圖／台中市文化局提供

「台中市第27屆大墩美展」得獎名單出爐！來自全球19個國家或地區1300件作品報名，193件作品脫穎而出，總獎金高達386萬元，除了國內老將新秀囊括各類獎項，海外得獎者包括日本藝術家川內佑毅獲得篆刻類第二名、蒙古藝術家Tamir Sharav獲得油畫類優選，展現國際創作者豐富多元的藝術樣貌，預計11月舉行頒獎典禮及展出得獎作品。

台中市文化局表示，「台中市大墩美展」今年邁入第27年，是全台同類型競賽中收件數最高、唯一接軌國際的公辦美展，今年參賽作品質量均佳，在1300件參賽作品中，還有89件為海外作品，分別來自美國、英國、丹麥、加拿大、比利時、蒙古、泰國等19個國家或地區；所有作品經嚴謹的二階段評審，共193件作品獲獎，得獎率為14.85%。

文化局指出，這屆各類第一名得主不乏美展常勝軍，如篆刻類劉俊男、數位藝術類李映蓉、水彩類王少夫、墨彩類康興隆等，近年也在同類別競賽中取得佳績，這些優秀參賽者持續創作、不斷追求頂尖，也展現堅毅的創作韌性。

墨彩類第一名得主康興隆，長年參加大墩美展競賽，自第23屆至第25屆均獲得入選，第26屆獲得優選，今年更以〈竹林生機-2〉一作奪冠，強韌的創作動力令人欽佩。

「明年仍會繼續參賽！」現年66歲的康興隆特別感謝評審的青睞，他說雖已創作逾半個世紀，這幾年仍不斷挑戰更高難度的題材，希望在創作上持續自我突破。

數位藝術類第一名得主李映蓉說，她在台中市長大，今年作品〈露西〉獲獎，「感謝大墩美展這個舞台，能獲得家鄉美展的肯定，更具有特殊意義！」老師與家人的支持，是她持續創作的動力，這兩年更透過參賽認識海外藝術家，得以互相切磋交流，藉參加國內美展和國際接軌，是她創作生涯中寶貴的經驗。

文化局說明，大墩美展11大類分別設有第一名獎金12萬元、第二名獎金8萬元、第三名獎金5萬元、優選獎金1萬5仟元及入選。

此外，各類第一名中將再評選出5位「大墩獎」得獎者，會於11月舉行的頒獎典禮現場揭曉，額外再頒發典藏獎金12萬元，文化局將典藏其作品，這屆得獎的作品也預訂於11月5日至23日在大墩文化中心展出。

「台中市第27屆大墩美展」得獎名單可至大墩美展官網

台中市第27屆大墩美展得獎名單出爐，攝影類第一名湛文甫「康安 霓光身」。圖／台中市文化局提供
台中市第27屆大墩美展得獎名單出爐，攝影類第一名湛文甫「康安 霓光身」。圖／台中市文化局提供
台中市第27屆大墩美展得獎名單出爐，雕塑類第一名潘煒中「共棲附生」。圖／台中市文化局提供
台中市第27屆大墩美展得獎名單出爐，雕塑類第一名潘煒中「共棲附生」。圖／台中市文化局提供
台中市第27屆大墩美展得獎名單出爐，膠彩類第一名陳佳儀「血塊就這樣蜷曲」。圖／台中市文化局提供
台中市第27屆大墩美展得獎名單出爐，膠彩類第一名陳佳儀「血塊就這樣蜷曲」。圖／台中市文化局提供
台中市第27屆大墩美展得獎名單出爐，墨彩類第一名康興隆的作品「竹林生機」。圖／台中市文化局提供
台中市第27屆大墩美展得獎名單出爐，墨彩類第一名康興隆的作品「竹林生機」。圖／台中市文化局提供

台中市長 文化局 藝術家

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