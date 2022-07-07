一秒滑進甜美夢鄉！十大MIT床包品牌讓你睡著都會笑

睡眠質感關鍵

人一生應有三分之一的時間用於睡眠，不過對許多現代人而言，睡得好已是不可多得的奢侈福利，想在忙碌作息中把握有限的時間好好休息，選對寢具是基本功，除了床墊外，床包品質也是不可忽略的一環，畢竟在最放鬆無防備的狀態下，要緊貼肌膚擁抱著它八小時，還是認真選擇為好，今天，就和《DailyView網路溫度計》一起，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，來看看最受網友青睞的十大MIT床包品牌有哪些吧！

Image Source：戀家小舖

No.10 Olivia 設計風格寢具

源自台南、主打台灣原創設計的Olivia，已經在地經營25年，多數產品都是工廠直營直銷，強調從布料染整到成品全程都在台灣生產製造，有不少買家都是一試成主顧，原因在於高CP值：「床包睡了七、八年，褪色很少、很耐用」、「品質好又不貴，沒有廉價石油味。」

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No.9 美地

同樣是台灣人熟悉的老牌，美地創立至今已經超過四十年，進入網路時代後，依然堅守著「平價不廉價」的品質初衷，透過精密的車工及環保印染工法，打造出手感細緻、實在的床包，有顧客分享自己從戀愛到結婚，甚至有了孩子：「全家一直都用美地的床包組，對品質很放心。」

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No.8 好關係 HAO KUAN XI

台灣織業品牌「好關係」期許透過產品設計，再現出人與空間、與日常互動的美好細節，讓睡覺這檔事不只是生活例行的頓點，而是富有儀式感的享受，旗下床包產品呈現的自然簡約風格，擄獲不少文青粉絲，紛紛發文力推：「四季都合用」、「大愛素色床單，讓房間看起來很乾淨！」

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No.7 戀家小舖

2006年創立的知名網路寢具品牌戀家小舖，旗下產品除了堅持台灣製造，也曾攜手多位在地創作者如馬來貘、爽爽貓等人推出聯名插畫商品，可愛模樣吸引廣大親子客群，有媽咪就在親子社團回報：「小孩超黏這床單！」、「咕溜咕溜的質感摸了直接回不去。」

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image source: 戀家小舖

No.6 LoveFu

日復一日的乏味勞動，真的讓人好疲倦？LoveFu的品牌出發點，就是要解決這樣無止境的困頓，透過人性化的舒適設計來做到，像針對夏天睡覺濕熱癢，就採用了涼感的「輕青布」、抗菌的竹纖維布做床包，讓客人驚嘆：「真的有涼！」、「門市體驗超溫馨，想要常常來睡。」

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image source: LoveFu

No.5 多利寶寢飾

多利寶寢飾成立於民國64年，最初從寢飾代工起家，時至今日，除了代理國際品牌外，旗下也擁有多家自創品牌寢具如印地安、柔之鄉、來喜、費尼斯等，品牌的純棉床包兼顧吸濕、耐用不刺激的特性和平實的價格，是不少主婦眼中的搶手夯品：「每次去特賣會都必買兩三組！」

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image source: 多利寶寢具

No.4 棉床本舖

同樣是有名的網路寢具品牌，棉床本舖的前身是在台中擁有多年經驗的寢具店面，官網上除了寢具，頸枕、坐墊、輕傢俱等品項也一應俱全，還特別開了一區「MIT台灣製專區」讓人放心選購，床包組好品質連藝人夢多、網紅潔哥都大讚：「親膚超好睡！」、「舒服到睡著忘記餵小孩。」

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image source: 棉床本舖

No.3 伯尼寢具

床，是有精神地開啟一天與期待回歸休憩的所在，也是伯尼寢具眼中，居家生活不得將就的一塊，因為深知床包對臥室氛圍的影響力，伯尼提供豐富花色搭配各種裝潢風格，舉凡優雅的歐式花卉、童趣的撞色格紋都有，很多網友都說：「看著真的會少女心噴發」、「每年都要回來逛！」

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image source: 伯尼寢具

No.2 眠豆腐

近年來超夯的眠豆腐，從在地專精工廠直送床墊和「100晚試睡計畫」出發，成為台灣家喻戶曉的本土寢具品牌，而後也陸續衍生出床架、枕頭、居家服等用品，並推出兼具涼感機能與柔滑躺感的「豆腐冰紗」床包，不少顧客試過後都驚呼：「摸起來真的感覺冰冰的！」、「今年夏天就決定是它了！」

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image source: 眠豆腐

No.1 竹漾

帶著「實現每個人心中的理想家居」這樣的想法，竹漾在各大網購平台都有上架，實惠的價格除了是學生族的最愛，背後更多的是由MIT高質感帶來的好口碑，品牌推出的床包採用百分百純棉和全包覆式鬆緊帶，扎實作工令消費者直呼：「細節實在用過就知道」、「已回購三次，品質很可以！」

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image source: 竹漾

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2019年07月04日至2022年07月03日，共3年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『 MIT床包品牌』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統