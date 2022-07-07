漸層塗鴉超浮誇 《斯普拉遁3》特別版Switch OLED主機8月26日台灣開賣
新款Switch第三人稱射擊遊戲《斯普拉遁3》即將於9月9日發售，搶在遊戲正式登場之前，任天堂公開了首款Nintendo Switch（OLED款式）以遊戲為主題的原創設計「斯普拉遁3特別版主機」，同步推出全系列主題設計的Pro控制器和便攜包，即日起於指定通路接受預訂，台灣也將於8月26日同步發售。
這次推出的特仕版主機，是Nintendo Switch（OLED款式）推出約1年來首款特殊塗裝版本，整個主機、充電底座、Joy-Con都加上滿滿的遊戲塗鴉風格塗裝，且Joy-Con還用了少見的漸層色設計，螢光色跳色風格非常搶眼。而以《斯普拉遁3》為主題，特別設計的Pro控制器和便攜包也會同步在8月26日開賣，同樣擁有塗鴉圖騰、跳色手把設計，非常吸引目光。
但要注意，這次的特別版主機並未包含遊戲軟體，距離發售還有2個月的《斯普拉遁3》盒裝版和下載版現正接受預訂。盒裝版的早期購入特典是《斯普拉遁3》收納小袋，以本作為題的原創設計，附有金屬扣，能掛在隨身物品上，方便收納。
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