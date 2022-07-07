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Rita Ora透視深V秀美鑽 與未婚夫《索爾》首映合體放閃

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Santos de Cartier白K金手鍊，約10萬5,000元。圖／卡地亞提供
Santos de Cartier白K金手鍊，約10萬5,000元。圖／卡地亞提供

歌手瑞塔歐拉（Rita Ora）與多才多藝的導演男友塔伊加維迪提（Taika Waititi）前陣子傳出已經秘密訂婚的消息，日前兩人大方合體亮相，一起出席維迪提自編、自導、自演的電影《雷神索爾：愛與雷霆》（Thor: Love and Thunder）倫敦首映會，兩人互動親密、合體放閃，讓全球觀眾都感受到他們熱戀的甜蜜，顯然好事將近。

而為合體「放閃」，兩人也都特地配戴了卡地亞（CARTIER）的高級珠寶腕表，可以說是高檔情侶裝。Rita Ora以卡地亞的鑽石珠寶作品系列Reflection de Cartier和Pluie de Cartier配襯她一身綴滿水鑽的透視禮服，各種不同切割的鑽石在身上閃耀多重火光，項鍊的藍寶石沿著胸前深V流瀉而下，貴氣又性感。不過既然是Taika Waititi的主場，這位導演身上的珠寶比Rita Ora更貴重：除了經典的Santos de Cartier腕表和釘子、Love系列，這位型男導演更在西裝和領結上加了一條頂級珠寶系列祖母綠項鍊，為整體造型畫龍點睛。

Santos de Cartier精鋼腕表大型款，約22萬元。圖／卡地亞提供
Santos de Cartier精鋼腕表大型款，約22萬元。圖／卡地亞提供
歌手Rita Ora及其未婚夫導演Taika Waititi配戴卡地亞珠寶一起出席電影《雷神索爾：愛與雷霆》倫敦首映會。圖／摘自IG @ritaora
歌手Rita Ora及其未婚夫導演Taika Waititi配戴卡地亞珠寶一起出席電影《雷神索爾：愛與雷霆》倫敦首映會。圖／摘自IG @ritaora
卡地亞LOVE系列黃K金戒指，約54,000元。圖／卡地亞提供
卡地亞LOVE系列黃K金戒指，約54,000元。圖／卡地亞提供
Pluie de Cartier系列鑽石耳環，約273萬元。圖／卡地亞提供
Pluie de Cartier系列鑽石耳環，約273萬元。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier美洲豹黃K金戒指窄版，10萬2,000元。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier美洲豹黃K金戒指窄版，10萬2,000元。圖／卡地亞提供
Reflection de Cartier鑽石戒指，約244萬元。圖／卡地亞提供
Reflection de Cartier鑽石戒指，約244萬元。圖／卡地亞提供
Juste un Clou系列黃K金戒指，約74,000元。圖／卡地亞提供
Juste un Clou系列黃K金戒指，約74,000元。圖／卡地亞提供
歌手Rita Ora及其未婚夫導演Taika Waititi配戴卡地亞珠寶一起出席電影《雷神索爾：愛與雷霆》倫敦首映會。圖／摘自IG @ritaora
歌手Rita Ora及其未婚夫導演Taika Waititi配戴卡地亞珠寶一起出席電影《雷神索爾：愛與雷霆》倫敦首映會。圖／摘自IG @ritaora
卡地亞頂級珠寶系列藍寶石項鍊，約830萬元。圖／卡地亞提供
卡地亞頂級珠寶系列藍寶石項鍊，約830萬元。圖／卡地亞提供
卡地亞頂級珠寶系列祖母綠項鍊，約2,750萬元。圖／卡地亞提供
卡地亞頂級珠寶系列祖母綠項鍊，約2,750萬元。圖／卡地亞提供
Reflection de Cartier雙指鑽石戒指，約307萬元。圖／卡地亞提供
Reflection de Cartier雙指鑽石戒指，約307萬元。圖／卡地亞提供
歌手Rita Ora及其未婚夫導演Taika Waititi配戴卡地亞珠寶一起出席電影《雷神索爾：愛與雷霆》倫敦首映會。圖／摘自IG @ritaora
歌手Rita Ora及其未婚夫導演Taika Waititi配戴卡地亞珠寶一起出席電影《雷神索爾：愛與雷霆》倫敦首映會。圖／摘自IG @ritaora

珠寶 鑽石 腕表

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