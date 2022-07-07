好像聽到柯南的配樂！黑衣人現身BALENCIAGA高訂大秀

聯合報／ 記者吳曉涵／台北即時報導
貝拉哈蒂德示範BALENCIAGA第51季高級訂製系列Amphora Line（雙耳瓶）廓形禮服。圖／摘自IG
貝拉哈蒂德示範BALENCIAGA第51季高級訂製系列Amphora Line（雙耳瓶）廓形禮服。圖／摘自IG

還記得去年的紐約大都會博物館慈善晚宴Met Gala中，金卡戴珊以一身BALENCIAGA「黑衣人」造型現身嗎？當時網友們紛紛封她為動畫《名偵探柯南》中的經典黑衣人，沒想到時隔快一年，BALENCIAGA在最新推出的高級訂製系列中，再次讓大家看到了黑衣人造型，而且這次是一連好幾位一起登場，又成功掀起話題。包括金卡戴珊、貝拉哈蒂德、妮可基嫚、娜歐蜜坎貝兒等人也都擔任走秀嘉賓。

本季是BALENCIAGA第51季高級訂製系列，也是現任創意總監Demna執掌的第二個高級訂製系列。雖然場地依舊選在具有歷史傳承意義的巴黎喬治五世大道10號店發表，但是Demna在遵循傳統之中不忘注入嶄新科技，讓創新前衛的概念融合工匠的精湛手工技藝，帶來全新的局面。BALENCIAGA創始人Cristobal Balenciaga於1958年研發出所謂「Gazar」真絲材質，本季特別將日本石灰石為基礎的潛水質料引入，化身為現代版的Gazar。一些造型帶有3D列印的墊肩、受潛水衣啟發為靈感的拉鍊設計也在細節注入強烈個性。

開場的緊身黑衣人們配戴黑色面罩，那是由梅賽德斯賓士車隊(Mercedes-Benz Grand Prix Ltd)旗下的梅賽德斯-AMG F1應用科學部門研發製作而成的「聚氨酯塗層面罩」，兼顧了流線型、防霧性能以及透氣性的特點，所以模特兒們是可以正常呼吸的。而他們手上的包款Speaker Bag更是一種行動音響，這是品牌與Bang & Olufsen合作打造、配備可擕式高端先進音響系統的功能性手袋，由一整塊實心鋁研磨而成，再經過數天的珍珠噴砂、陽極氧化和手工拋光等工序最終成型。

除了這些結合現代創新科技的嘗試，Demna也不忘向經典致敬，Amphora Line（雙耳瓶）廓形的禮服、巴斯克腰線（Basque-waisted）、錯視效果的粗花呢紋理等等，都帶來了古典優雅風情。此外，系列中超過四分之一的造型採用升級再造的單品重新構建打造，像是復古夾克、派克大衣、短外套及牛仔服均被精心解構與重組，將兩件服飾打造成一件全新廓形的單品，古董腕表也被拆解、重塑而成珠寶飾品。呼應永續概念。

壓軸出場的依舊是面紗新娘禮服，由250公尺長的不同材質薄紗縫製而成，致敬典藏花紋樣式。這件衣服刺繡工藝耗時7,500小時，使用了25種類型的閃光珠片及串珠，包括70,000顆水晶、80,000片銀葉及200,000個亮片。在走秀當下，因為裙子面積太大、太蓬，模特兒還在走道上卡住了一陣子，也算是趣味小插曲。

另一方面，BALENCIAGA巴黎喬治五世大道10號店這次除了發表高訂系列之外，建築一樓的精品店空間將對外開放，提供全新的購物體驗及客製服務。這棟建築從Demna發表他操刀的首季高訂系列時開始復原，重現高訂沙龍和精品店。店鋪將提供一系列獨一無二的高訂作品，獨家專享標有10 Avenue George V(喬治五世大道 10 號)的標籤，並可以在位於二層的工坊內量身修改，感受上世紀40至60年代原址訂製沙龍的尊貴待遇。

店內還提供來自BALENCIAGA Objects靈感生活系列的獨家產品，包括本次秀上發表的限量版音箱包款、德國寧芬堡皇家瓷器工坊打造的小雕塑，和BALENCIAGA香氛蠟燭。

BALENCIAGA巴黎喬治五世大道10號店這次除了發表高訂系列之外，建築一樓的精品店空間將對外開放，提供全新的購物體驗及客製服務。圖／BALENCIAGA提供
BALENCIAGA巴黎喬治五世大道10號店這次除了發表高訂系列之外，建築一樓的精品店空間將對外開放，提供全新的購物體驗及客製服務。圖／BALENCIAGA提供
開場的緊身黑衣人們配戴黑色面罩，那是由梅賽德斯賓士車隊(Mercedes-Benz Grand Prix Ltd)旗下的梅賽德斯-AMG F1應用科學部門研發製作而成的「聚氨酯塗層面罩」。圖／摘自IG
開場的緊身黑衣人們配戴黑色面罩，那是由梅賽德斯賓士車隊(Mercedes-Benz Grand Prix Ltd)旗下的梅賽德斯-AMG F1應用科學部門研發製作而成的「聚氨酯塗層面罩」。圖／摘自IG
妮可基嫚。圖／摘自IG
妮可基嫚。圖／摘自IG
Speaker Bag更是一種行動音響，這是品牌與Bang & Olufsen合作打造、配備可擕式高端先進音響系統的功能性手袋。圖／摘自IG
Speaker Bag更是一種行動音響，這是品牌與Bang & Olufsen合作打造、配備可擕式高端先進音響系統的功能性手袋。圖／摘自IG
壓軸出場的依舊是面紗新娘禮服，由250公尺長的不同材質薄紗縫製而成。圖／摘自IG
壓軸出場的依舊是面紗新娘禮服，由250公尺長的不同材質薄紗縫製而成。圖／摘自IG
金卡戴珊示範BALENCIAGA第51季高級訂製系列。圖／摘自IG
金卡戴珊示範BALENCIAGA第51季高級訂製系列。圖／摘自IG
BALENCIAGA發表第51季高級訂製系列。圖／摘自IG
BALENCIAGA發表第51季高級訂製系列。圖／摘自IG
開場的緊身黑衣人們配戴黑色面罩，那是由梅賽德斯賓士車隊(Mercedes-Benz Grand Prix Ltd)旗下的梅賽德斯-AMG F1應用科學部門研發製作而成的「聚氨酯塗層面罩」。圖／摘自IG
開場的緊身黑衣人們配戴黑色面罩，那是由梅賽德斯賓士車隊(Mercedes-Benz Grand Prix Ltd)旗下的梅賽德斯-AMG F1應用科學部門研發製作而成的「聚氨酯塗層面罩」。圖／摘自IG
BALENCIAGA巴黎喬治五世大道10號店這次除了發表高訂系列之外，建築一樓的精品店空間將對外開放，提供全新的購物體驗及客製服務。圖／BALENCIAGA提供
BALENCIAGA巴黎喬治五世大道10號店這次除了發表高訂系列之外，建築一樓的精品店空間將對外開放，提供全新的購物體驗及客製服務。圖／BALENCIAGA提供
Speaker Bag更是一種行動音響，這是品牌與Bang & Olufsen合作打造、配備可擕式高端先進音響系統的功能性手袋。圖／摘自IG
Speaker Bag更是一種行動音響，這是品牌與Bang & Olufsen合作打造、配備可擕式高端先進音響系統的功能性手袋。圖／摘自IG
娜歐蜜坎貝兒示範BALENCIAGA第51季高級訂製系列。圖／摘自IG
娜歐蜜坎貝兒示範BALENCIAGA第51季高級訂製系列。圖／摘自IG
BALENCIAGA巴黎喬治五世大道10號店這次除了發表高訂系列之外，建築一樓的精品店空間將對外開放，提供全新的購物體驗及客製服務。圖／BALENCIAGA提供
BALENCIAGA巴黎喬治五世大道10號店這次除了發表高訂系列之外，建築一樓的精品店空間將對外開放，提供全新的購物體驗及客製服務。圖／BALENCIAGA提供
巴斯克腰線（Basque-waisted）廓形。圖／摘自IG
巴斯克腰線（Basque-waisted）廓形。圖／摘自IG

巴黎

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