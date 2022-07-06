LG發表全新OLED、QNED系列電視 Objet設計款首登台

消費者對電視的要求不斷提升，要美型、要畫質音質頂尖、還要眾多智慧功能加持，才能在家中佔有一席之地。LG 2022年推出全系列頂級電視新品，全新升級OLED自體發光顯示技術，達到前所未有的影像顯示標準，更推出業界最齊全42吋到97吋OLED選擇；QNED則翻轉人們對液晶電視的想像，打造業界首創量子點結合奈米技術，色彩體驗再升級；以及眾所期待的OLED Objet系列初登台，絕美外觀設計完美融入居家生活空間，讓電視不只是電視更是藝術品。

LG OLED電視系列全新推出Z2尊爵系列、G2零間隙藝廊系列與C2極緻系列機種，輕盈、薄、亮度是OLED系列最吸引人的優勢，其中G2與C2系列採用全新OLED evo面板，搭載第5代α9 AI處理器與智慧增亮引擎，G2 OLED亮度提升30%以上、C2 OLED亮度則提升20%以上，其中AI動態色彩調節技術Pro更可創造更寬的色域與對比，而杜比視界IQ與杜比全景聲更能讓音效升級到模擬7.1.2聲道，打造更沈浸的音效體驗。尺寸選擇上，更從42吋到97吋都有，不管是追求居家電影院或是講究遊戲畫面的電競玩家，都能找到最適合的OLED電視。

同步亮相的還有LG QNED電視系列，結合Quantum Dot量子點增豔及NanoCell一奈米控色二合一面板，並搭載全新第5代α9 AI 8K影音處理晶片，能分析並優惠畫面中的人物，透過AI 8K影像升頻技術，4K解析度的影像也能升頻至8K畫質。透過MiniLED背光技術還能提供更精密的細節以及更準確的色彩，搭載精準控光技術Pro+，結合影音處理晶片的演算法，展現準確偵測物體資訊的同時，更增強影像亮度。

另外，在國外已經推出好幾代的OLED Objet Collection設計系列終於也首度登台，65吋OLED evo面板支援5度傾斜與零間隙安裝，外觀材質更混搭丹麥著名紡織品牌Kvadrat高級訂製布料，瞬間升級居家空間質感，還有全畫框、AI畫框不同顯示模式，讓電視不只能看各式影音內容，還能變身展示架、音樂播放器等多樣化功能。