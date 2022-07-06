15cm星鰻天婦羅、京都百年壽司醋 欣葉NAGOMI新菜登場

隨著夏季到來，欣葉旗下的日式和食吃到飽餐廳「NAGOMI和食饗宴」，全新推出一系列時令旬味，自7月11日至7月15日期間，還與日本京都府合作，以京都百年老舖「林孝太郎造酢」的壽司醋為壽司加深料理底蘊，其中還包含新推出的「煮蛤握壽司」、「鰻魚最中餅」、「堅果奉書捲」等新品，讓民眾感受到溫潤酸香的滋味。

今年4月才開幕的「NAGOMI和食饗宴」，標榜以單點級的日式料理，讓賓客無限享用，並且導入「女將」文化服務，增添整體細緻感。店內提供有壽司、燒物、揚物、強肴等12道料理類別，包括有生魚片、香魚姿燒、海老天婦羅、咖哩醬螃蟹、北海道湯咖哩等近百款選擇，自推出後即成為台北的人氣吃到飽餐廳之一。

NAGOMI今夏與日本京都府協力推動和食文化，邀請近180年歷史的老店「京都西陣林孝太郎造酢」提供「林孝太郎壽司醋」入饌，自7月11日至7月15日期間運用於全館所有的醋飯之中。此款壽司酢能為醋飯帶來溫和的酸香底蘊，更添料理深度。

其中配合夏季菜單所推出的3款新壽司中，「煮蛤握壽司」先將蛤蜊以柴魚高湯泡主，堆疊於醋飯上後，再刷上特製醬汁、蝦夷蔥，有著清爽與芥末微嗆的滋味；「鰻魚最中餅」則以船型最中餅乘載蒲燒鰻魚握壽司，並加入牛蒡、豆皮、蛋絲等炒料，交織出滿滿香氣。至於「堅果奉書捲」則是將香煎蛋皮裹入堅果、蟹肉棒與醋飯，並以紫蘇葉提點清香。