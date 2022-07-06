台灣茶香躍國際！花蓮潘雨晴奪下香水奧斯卡獨立設計獎

台灣茶香驚豔國際，被稱為「香水屆奧斯卡」的國際盛事A+OA（The Art and Olfaction Awards），日前在邁阿密公布得獎名單，來自花蓮富里的潘雨晴，帶領P.Seven團隊創作的新品「Aged Tea 暗香」，奪下獨立設計獎，也是亞洲唯一得獎代表。

潘雨晴身為P.Seven創辦人，國中時收到阿姨送的寶格麗綠茶香水，因此熱愛上香水調製，所創作的每瓶香水，都有專屬故事與畫面，2012年就創立原創香水品牌。當年台灣所有的香水，幾乎都來自於歐洲，因此創業之路相對艱辛，潘雨晴也從沒有調香經驗，經歷上百次的失敗，才開始創作出獨特的香水香調。

而她擅長以台灣茶，展現出獨特的香味，而「Aged Tea 暗香」正式充滿了台灣茶的香味，並以此征服國際評審，拿下大獎。擁有「香水界奧斯卡」美譽之稱的香水國際盛事A+OA（The Art and Olfaction Awards）」於今年五月初公布入圍者名單，而其中唯一的亞洲入選是來自花蓮富里的潘雨晴帶領的P.Seven團隊新品《Aged Tea 暗香》，希望以台灣茶文化征服評審們的嗅覺。

而賽方今日於美國邁阿密World Perfume Congress公布得獎名單，並舉辦頒獎儀式。令人振奮的是，台灣品牌P.Seven不負眾望地在眾多歐美品牌中脫穎而出，獲得獨立設計獎的殊榮！在替台灣的香水史上畫下濃墨重彩的一筆的同時，也在歐美市場裡打響亞洲的名號。

來自花蓮富里的P.Seven創辦人潘雨晴，或許因為與大自然特別親近，從小便對世界有獨到敏銳的觀察力。國中時收到阿姨送的寶格麗綠茶香水，從此打開香水領域的大門，在她的世界裡每瓶香水、每個氣味都有專屬的故事與畫面。可貴的是，這份對氣味的熱誠並沒有隨著成長而抹滅。2012年的潘雨晴告訴自己必須台灣做一件事，感謝這片土地帶來一切美好。此時率先浮現腦海的想法即為這座美麗的島嶼創立精品品牌，並且是台灣尚未踏足的原創香水領域。

大眾熟知的香水品牌往往來自歐洲國家，包含對氣味香水的審美也源自這些地區，因此在普遍認知下，香水幾乎直接與歐洲文化畫上等號。在今日尚且如此，更別提十年前的台灣。沒有前人經驗可參考，創業過程以篳路藍縷來形容毫不為過，但潘雨晴並沒有被這兩眼一抹黑的情況所震攝，調香經驗為零也毅然決然地投入所有積蓄，無數次的閉門羹沒有抹滅信心，上百次的失敗更沒有讓她打退堂鼓，台灣孩子的堅韌跟毅力在此刻展露無遺。

在花香調與柑橘調為主流的市場，潘雨晴以台灣茶開闢一條全新的道路，從茗香水的清新淡雅一直到暗香的內斂穩重，不僅僅是經由不同的題材呈現嶄新的香水面貌，更重要的是帶領大家擺脫既定的框架、提高嗅覺藝術的審美，同時讓世界也看見台灣，實現她想回饋台灣的心願。