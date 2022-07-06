逾3成國人打算解封半年內飛出國 近9成想去日本

新冠疫情經歷2年多，許多民眾悶壞了，期待年底台灣國際旅遊禁令開放後飛出國，國際卡組織萬事達卡今公布針對台灣區的調查，有35%國人打算國際旅遊禁令開放後半年內就出國旅遊，其中有88%的民眾首選去日本。

萬事達卡在6月期間針對超過1000位台灣民眾進行調查，今公布最新「台灣旅遊復甦關鍵洞察報告」，報告中顯示，有70%民眾等邊境開放就想出國旅遊，其中有35%民眾想在邊境開放半年內就出國旅遊。

然而，邊境開放初期，機票與住宿一定比較貴，根據調查也顯示，有60%的台灣民眾認為，就算旅費上漲也想飛出國，另有28%的民眾願意為出國壓縮國內旅遊的預算；有78%民眾可以接受旅費漲幅最多在2成5左右，但也有11％想出國的民眾會因為旅費上漲而打消出國的念頭。

儘管出國旅遊是大多數民眾近期的願望，但調查也顯示，仍有23.4%的民眾擔心疫情狀況及防疫政策，對出國旅遊先採觀望態度，就算台灣邊境開放，未來一年內也只想在島內旅遊，並以花東及離島等親近大自然的地方為主要旅遊景點。

萬事達卡表示，台灣民眾的旅遊型態樣貌，在與疫情共存下出現3大轉變，第一，台灣各年齡層民眾「跟團」出國旅遊意願皆明顯降低，主要是擔憂出國旅途中團體染疫的風險，因此多數民眾目前較傾向「自由行」，20歲到30歲年輕族群只有4.7％願意跟團，31歲至40歲中生代有超過40%不想跟團出國。

第二，民眾花更多時間規劃行程，根據調查顯示，有47.5%民眾願意相較疫情前花更多時間來規劃行程，主要是過往跟團旅遊行為轉變為自由行，機位、住宿、交通、飲食等行程安排均須DIY，規劃的時間要比疫情前來得長。

第三，出國的食宿與交通安排更注重社交距離，調查顯示，有37％民眾在海外旅遊住宿傾向獨立空間，而不選擇住多人一間的青年旅館或背包客棧，以減少接觸；也有58%民眾會改變交通模式，改選擇直航航班、自駕遊，以減少搭機或搭乘大眾運輸工具時的染疫風險。

在最想要去的旅遊地部分，調查也顯示，有88%的台灣民眾首選日本，第二則是韓國占38%，第三則是歐洲、泰國及其他東南亞地區，各占27%，第四是澳洲、紐西蘭、大洋洲占24%，第五是美國、加拿大占17%。

另據萬事達卡經濟研究所發布的「2022年旅遊全球報告」中也指出，自今年初開始，國際休閒旅遊和商務旅行已增溫，短程國際休閒旅遊快速成長，相較新冠疫情爆發以來，今年2月開始，短程國際休閒航班的預訂量開始成長，到4月底為止短程國際休閒航班的預訂量更較2019年高出25%；中程國際休閒航班的預訂情況也比2019年的水準高出27%。