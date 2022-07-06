快訊

大馬名人賽／24分鐘拍下優霸盃奪冠功臣 戴資穎闖第二輪

不愧股市行家！台股重挫破底 三竹今處分持股大賺1715萬

不倫人夫判賠50萬 「最美博士」許藍方發5點聲明反擊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宏匯廣場年中慶聯手「三麗鷗 x 小學課本的逆襲」雙IP

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
宏匯廣場年中慶獨家與「Sanrio characters x 小學課本的逆襲」合作一系列限量贈禮。圖／宏匯廣場提供
宏匯廣場年中慶獨家與「Sanrio characters x 小學課本的逆襲」合作一系列限量贈禮。圖／宏匯廣場提供

新莊宏匯廣場今年繼「一風堂」、「初魚鮨」、「初魚鐵板料亭」等新北首店陸續開幕後，預告許久的乾杯與黑毛屋開幕日期確定，「乾杯」燒肉與「黑毛屋」鍋物將在8月6日同框進駐，其中黑毛屋為新北首店。在此之前，宏匯廣場年中慶也將在7月7日至7月27日登場。

宏匯廣場近期新櫃還包括，7樓有新北獨家 「Honey Secret甜蜜密」雞蛋仔霜淇淋快閃店至9月30日，主打獨家爆珠、霜淇淋配料，打造澎湃口感。另外，8月1日有新導入的「鋒恩香水」新北首櫃，帶來ANNA SUI、salvatore Ferragamo、LANVIN等品牌經典女香和Abercrombie & Fitch、MONTBLANC、dunhill等暢銷男香。法國服飾品牌SPORT b.也將在8月27日進駐。

宏匯廣場年中慶在暑期展開，今年全館業種加碼，優惠內容如下：全館(部份專櫃除外)當日累計滿3,000元送300元，化妝品累計滿2,000元送200元，國際精品、大家電、健康器材單筆滿10,000元送1,000元，SAMSUNG單筆滿10,000元送500元。今年更與七大銀行聯手獨家加碼全館百貨服飾、化妝品香氛、內睡衣當日累計滿5,000元送100元，並攜手9大銀行刷卡滿額禮與7大銀行分期加碼禮，會員搭配玉山宏匯廣場聯名最高回饋12%。

今年暑假重金與雙IP聯名合作：Sanrio characters x 小學課本的逆襲，日本三麗鷗旗下的Hello Kitty、大耳狗聯手台灣人氣插畫家「小學課本的逆襲」的跨界合作，從造景、打卡點與限量授權贈品將在宏匯廣場亮相。

汐止遠雄廣場新引進全國電子、adidas、PUMA、李寧、寵物公園等數十家新品牌進駐；二樓童裝玩具推出改裝活動，折扣下殺3折，預計8月中旬改裝新登場。

「Honey Secret甜蜜密」雞蛋仔霜淇淋快閃店。圖／宏匯廣場提供
「Honey Secret甜蜜密」雞蛋仔霜淇淋快閃店。圖／宏匯廣場提供
乾杯燒肉8月6日進駐宏匯廣場。圖／宏匯廣場提供
乾杯燒肉8月6日進駐宏匯廣場。圖／宏匯廣場提供
黑毛屋鍋物新北首店8月6日進駐宏匯廣場。圖／宏匯廣場提供
黑毛屋鍋物新北首店8月6日進駐宏匯廣場。圖／宏匯廣場提供

新北 品牌 年中慶

延伸閱讀

整理包／全家便利商店「最新限時優惠」一次看！霜淇淋買1送1、哈根達斯指定迷你杯任選2杯139元

新北居家照護已有66萬人康復 侯友宜指基層診所負擔8成

林佳龍2度拒蔡總統約詢選新北 卓冠廷揭原因：沒準備

時值綠竹筍盛產期 新北推四區採筍體驗

相關新聞

整理包／全家便利商店最新「霜淇淋、哈根達斯、好咖日」限時優惠一次看

夏日消暑就是要有冰品、飲料作伴！全家便利商店最新一波限時優惠包括霜淇淋嘗鮮價及買一送一、哈根達斯指定迷你杯任選2杯139...

逾3成國人打算解封半年內飛出國 近9成想去日本

新冠疫情經歷2年多，許多民眾悶壞了，期待年底台灣國際旅遊禁令開放後飛出國，國際卡組織萬事達卡今公布針對台灣區的調查，有3...

宏匯廣場年中慶聯手「三麗鷗 x 小學課本的逆襲」雙IP

新莊宏匯廣場今年繼「一風堂」、「初魚鮨」、「初魚鐵板料亭」等新北首店陸續開幕後，預告許久的乾杯與黑毛屋開幕日期確定，「乾...

期間限定！炎亞綸火火選物xTOILETPAPER展 甜點套票第二彈

義大利藝術雜誌《TOILETPAPER》的巡迴展「義大利怪美殿堂特展 TOILETPAPER: The Studio」，現正於台北華山飛炫展出中，短短期間吸引眾多網美朝聖、IG限動瞬間被華美視覺攻陷，現場不僅重現《TOILETPAPER》在米蘭的華美視覺工作室，有更多想像不到的奇幻空間等著民眾來展探險、暢拍《TOILETPAPER》天馬行空的世界！

蝦皮購物攜手超過600間本土品牌打造「台灣文創館」

近年來文創產業被視為國家競爭力重要指標，文創領域在經濟相對低迷的大環境中仍保有強大成長動能，更象徵擁抱在地原創的初衷與堅...

台灣首度出現！無印良品「移動服務車」深入台東鄉鎮

在日本，MUJI無印良品為了提供鄉鎮居民更完善的服務，有推出移動服務車的服務，精選品項載入鄉鎮間，服務各地的居民。而台灣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。