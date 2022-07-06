宏匯廣場年中慶聯手「三麗鷗 x 小學課本的逆襲」雙IP

新莊宏匯廣場今年繼「一風堂」、「初魚鮨」、「初魚鐵板料亭」等新北首店陸續開幕後，預告許久的乾杯與黑毛屋開幕日期確定，「乾杯」燒肉與「黑毛屋」鍋物將在8月6日同框進駐，其中黑毛屋為新北首店。在此之前，宏匯廣場年中慶也將在7月7日至7月27日登場。

宏匯廣場近期新櫃還包括，7樓有新北獨家 「Honey Secret甜蜜密」雞蛋仔霜淇淋快閃店至9月30日，主打獨家爆珠、霜淇淋配料，打造澎湃口感。另外，8月1日有新導入的「鋒恩香水」新北首櫃，帶來ANNA SUI、salvatore Ferragamo、LANVIN等品牌經典女香和Abercrombie & Fitch、MONTBLANC、dunhill等暢銷男香。法國服飾品牌SPORT b.也將在8月27日進駐。

宏匯廣場年中慶在暑期展開，今年全館業種加碼，優惠內容如下：全館(部份專櫃除外)當日累計滿3,000元送300元，化妝品累計滿2,000元送200元，國際精品、大家電、健康器材單筆滿10,000元送1,000元，SAMSUNG單筆滿10,000元送500元。今年更與七大銀行聯手獨家加碼全館百貨服飾、化妝品香氛、內睡衣當日累計滿5,000元送100元，並攜手9大銀行刷卡滿額禮與7大銀行分期加碼禮，會員搭配玉山宏匯廣場聯名最高回饋12%。

今年暑假重金與雙IP聯名合作：Sanrio characters x 小學課本的逆襲，日本三麗鷗旗下的Hello Kitty、大耳狗聯手台灣人氣插畫家「小學課本的逆襲」的跨界合作，從造景、打卡點與限量授權贈品將在宏匯廣場亮相。