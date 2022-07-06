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期間限定！炎亞綸火火選物xTOILETPAPER展 甜點套票第二彈

聯合新聞網／ 聯合數位文創
「炎亞綸火火選物」與展覽合作「你還不認識Kuchi嗎 怪美套票」，套票組合內含怪美展單人實體票券乙張與怪美禮盒乙個。 圖／聯合數位文創提供
「炎亞綸火火選物」與展覽合作「你還不認識Kuchi嗎 怪美套票」，套票組合內含怪美展單人實體票券乙張與怪美禮盒乙個。 圖／聯合數位文創提供

「炎亞綸火火選物」與展覽合作「你還不認識Kuchi嗎 怪美套票」，套票組合內含怪美展單人實體票券乙張與怪美禮盒乙個。 圖／聯合數位文創提供
「炎亞綸火火選物」與展覽合作「你還不認識Kuchi嗎 怪美套票」，套票組合內含怪美展單人實體票券乙張與怪美禮盒乙個。 圖／聯合數位文創提供

義大利藝術雜誌《TOILETPAPER》的巡迴展「義大利怪美殿堂特展 TOILETPAPER: The Studio」，現正於台北華山飛炫展出中，短短期間吸引眾多網美朝聖、IG限動瞬間被華美視覺攻陷，現場不僅重現《TOILETPAPER》在米蘭的華美視覺工作室，有更多想像不到的奇幻空間等著民眾來展探險、暢拍《TOILETPAPER》天馬行空的世界！

《TOILETPAPER》自2010年成立後，以「簡單而真實，不需認真思考」的概念出刊，以視覺的衝擊，打造無限制的想像空間。也先後和許多國際時尚、運動品牌跨界合作，透過乖張大膽的視覺創造了許多時尚符號與話題。

此次台灣巡迴展為放大更多感官體驗，此次獨家與演歌主持三棲知名藝人炎亞綸自創品牌「火火選物」跨界合作，限時推出「你還不認識Kuchi嗎 怪美套票」，展期限定每組優惠價$699元(原價$779元)，供老饕與嗜甜的怪怪美少女們一次滿足視覺、味覺雙享受！

「炎亞綸火火選物」與展覽合作「你還不認識Kuchi嗎 怪美套票」，套票組合內含怪美展單人實體票券乙張與怪美禮盒乙個。 圖／聯合數位文創提供
「炎亞綸火火選物」與展覽合作「你還不認識Kuchi嗎 怪美套票」，套票組合內含怪美展單人實體票券乙張與怪美禮盒乙個。 圖／聯合數位文創提供

除此之外，更是進駐展覽賣店展開為期三個月的駐店販售，甫於展覽賣店推出即造成粉絲、螞蟻們搶購。炎亞綸表示：在「你還不認識KuchiKuchi嗎 怪美禮盒」中，除了有特別的禮盒包裝設計，還能嚐到濃味可可、鐵觀音蜜桃跟草莓起司3種口味的餅乾，以及清爽解膩的日月潭紅玉紅茶茶包。而當然，用味蕾記住甜點的滋味後，也別忘了來場衝擊視覺的藝術時尚饗宴。

即日起，於udn售票網、火火選物官網兩獨家通路限時開賣，至7月31日限時優惠價$699元，收藏品味跨界合作的藝術狂想倒數搶購中。

義大利 品牌

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