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蝦皮購物攜手超過600間本土品牌打造「台灣文創館」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
力挺台灣在地文創品牌，蝦皮購物攜手超過600間本土品牌打造「台灣文創館」，每周五「文創日」消費滿699元享88折。圖／蝦皮購物提供
力挺台灣在地文創品牌，蝦皮購物攜手超過600間本土品牌打造「台灣文創館」，每周五「文創日」消費滿699元享88折。圖／蝦皮購物提供

近年來文創產業被視為國家競爭力重要指標，文創領域在經濟相對低迷的大環境中仍保有強大成長動能，更象徵擁抱在地原創的初衷與堅毅力。蝦皮購物即日起精選本土品牌、台灣設計、代工轉型等共超過600家優質文創賣家打造「台灣文創館」，期望藉此扶持台灣微型文創商家加速數位轉型，帶動優質好物被大眾所看見。慶祝開幕，「台灣文創館」集結各式原創設計好物之外，更推出免運送禮、質感生活必BUY、生活閱讀、寵愛毛孩、小農美食等多元選品指南，每周五「文創日」搭配全館領券免運，消費滿額再享88折，邀請全民共同力挺台灣文創商家。

蝦皮購物「台灣文創館」開館陣容包括茶籽堂、阿原YUAN、海邊走走、京盛宇、富發牌、黃阿瑪的後宮生活、朱銘美術館等知名台灣品牌，亦集結URBANER奧本電剪、Leatai磊泰手帳、MJ襪子、方坊等蘊藏深厚故事意義及潛在值得被看見的地方店家。場館內的設計多採用花磚風的視覺設計，讓消費者感受濃濃的台灣在地風情；各品牌賣場也可見搭配幾何線條、文青色塊、剪貼報紙等視覺呈現，隨處都能感受文青風。

歡慶「台灣文創館」開幕，蝦皮購物推出領券就享全館199元免運優惠，更有每周五「文創日」蝦皮嚴選好店加碼消費滿699元享88折、最高現抵100元，消費滿50元折25元（優惠方式不可疊加使用）。7月8日至7月13日玩「在地文創禮盒」寶箱遊戲，即有機會抽枕頭、泥膜、香氛燈等質感好物，每天加碼再抽限量1,000元文創館折價券及蝦幣，每人每日可享兩次免費抽獎機會。7月8日至7月14日透過蝦皮動態「文創夯品」標籤頁貼文下單，就抽優選文創商品；關注5家活動標籤內的文創店家就有機會抽中50蝦幣、關注10家加碼抽100蝦幣。

延續開幕慶熱潮，蝦皮購物「台灣文創館」攜手4家首波先發主打店家歡慶全月，活動期間推出各品牌精心安排獻禮，同時搭配全館領券享消費滿199元免運優惠。7月8日至7月14日URBANER奧本電剪全館消費滿千折50元，原價1,900元的四合一修容禮盒特惠價1,299元；Leatai磊泰手帳7月15日至7月21日推出全館消費滿500元現抵50元的回饋，精選推品歲月靜好A5仿羊皮活頁本下殺8折；MJ襪子7月22日至7月28日推出消費滿199元折20元的活動；好物聚集地方坊7月29日至8月4日全館消費滿799元即可現抵50元，方坊手拿隨行杯優惠價529元。

蝦皮購物歡慶「台灣文創館」開幕，7月8日至7月13日玩「在地文創禮盒」寶箱遊戲即有機會抽枕頭、泥膜、香氛燈等質感好物，每天加碼再抽限量1,000元文創館折價券及蝦幣。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物歡慶「台灣文創館」開幕，7月8日至7月13日玩「在地文創禮盒」寶箱遊戲即有機會抽枕頭、泥膜、香氛燈等質感好物，每天加碼再抽限量1,000元文創館折價券及蝦幣。圖／蝦皮購物提供

文創產業 蝦皮購物 品牌

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