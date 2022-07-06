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台灣首度出現！無印良品「移動服務車」深入台東鄉鎮

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
MUJI無印良品移動服務車，初期將提供150個品項。圖／MUJI無印良品提供
MUJI無印良品移動服務車，初期將提供150個品項。圖／MUJI無印良品提供

在日本，MUJI無印良品為了提供鄉鎮居民更完善的服務，有推出移動服務車的服務，精選品項載入鄉鎮間，服務各地的居民。而台灣也引進類似服務，全台首發的「MUJI無印良品移動服務車」，就在台東地區服務，也配合無印良品將於7月下旬於台東開出首間門市，考量地形狹長，鄉鎮的距離遠，因而提供相關服務。

無印良品移動服務車試營運初期預計販售150個品項，包括內衣、襪子、零食、保養品與文具用品等，之後也會透過在地的互動交流，去觀察發現居民的需求，並進行調整。

目前初步路線以卑南鄉、東河鄉、成功鎮、太麻里鄉、金峰鄉與關山鎮，預計每周3～4天頻率造訪，相關路線與停靠地點可以追蹤MUJI無印良品台東門市Instagram帳號，也歡迎與無印良品的夥伴交流，將更需要的商品送到，也希望提供服務的鄉鎮地區。

選在台東門市開幕前夕，全台首發的MUJI無印良品移動服務車，就在台東開始。圖／MUJI無印良品提供
選在台東門市開幕前夕，全台首發的MUJI無印良品移動服務車，就在台東開始。圖／MUJI無印良品提供
MUJI無印良品移動服務車，將巡迴台東六個鄉鎮。圖／MUJI無印良品提供
MUJI無印良品移動服務車，將巡迴台東六個鄉鎮。圖／MUJI無印良品提供
全台首發的MUJI無印良品移動服務車，就在台東。圖／MUJI無印良品提供
全台首發的MUJI無印良品移動服務車，就在台東。圖／MUJI無印良品提供

無印良品 台東 零食

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