台灣首度出現！無印良品「移動服務車」深入台東鄉鎮
在日本，MUJI無印良品為了提供鄉鎮居民更完善的服務，有推出移動服務車的服務，精選品項載入鄉鎮間，服務各地的居民。而台灣也引進類似服務，全台首發的「MUJI無印良品移動服務車」，就在台東地區服務，也配合無印良品將於7月下旬於台東開出首間門市，考量地形狹長，鄉鎮的距離遠，因而提供相關服務。
無印良品移動服務車試營運初期預計販售150個品項，包括內衣、襪子、零食、保養品與文具用品等，之後也會透過在地的互動交流，去觀察發現居民的需求，並進行調整。
目前初步路線以卑南鄉、東河鄉、成功鎮、太麻里鄉、金峰鄉與關山鎮，預計每周3～4天頻率造訪，相關路線與停靠地點可以追蹤MUJI無印良品台東門市Instagram帳號，也歡迎與無印良品的夥伴交流，將更需要的商品送到，也希望提供服務的鄉鎮地區。
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