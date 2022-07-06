台灣首度出現！無印良品「移動服務車」深入台東鄉鎮

在日本，MUJI無印良品為了提供鄉鎮居民更完善的服務，有推出移動服務車的服務，精選品項載入鄉鎮間，服務各地的居民。而台灣也引進類似服務，全台首發的「MUJI無印良品移動服務車」，就在台東地區服務，也配合無印良品將於7月下旬於台東開出首間門市，考量地形狹長，鄉鎮的距離遠，因而提供相關服務。

無印良品移動服務車試營運初期預計販售150個品項，包括內衣、襪子、零食、保養品與文具用品等，之後也會透過在地的互動交流，去觀察發現居民的需求，並進行調整。