整理包／全家便利商店最新「霜淇淋、哈根達斯、好咖日」限時優惠一次看

夏日消暑就是要有冰品、飲料作伴！全家便利商店最新一波限時優惠包括霜淇淋嘗鮮價及買一送一、哈根達斯指定迷你杯任選2杯139元，還有7月6日「Let’s Café好咖日」單品美式咖啡、拿鐵同品項買6送6，以及7月8日一日限定「一起喝茶8」仙女紅茶、仙女醇奶茶、蜜香玫瑰紅茶同價位買2送1，趕快趁好康時機入手。

●使用全盈+PAY支付購買霜淇淋限時買一送一

全家便利商店與馬來貘聯名的「貘貘桃霜淇淋」，不僅霜料與餅皮以馬來貘的黑白主題進行配色，更推出限量聯名紙杯，將馬來貘肖像悄悄融入霜淇淋，清爽雪酪口感超消暑，8月4日前推出嘗鮮價45元（原價49元），7月7日前全家便利商店App「隨買跨店取」再推出限時優惠價5支168元。

全家便利商店霜淇淋還有買一送一優惠資：7月8日至7月10日、7月15日至7月17日、7月22日至7月24日、7月29日至7月31日使用全盈+PAY支付，即可享有霜淇淋任選口味買一送一。

●哈根達斯指定迷你杯任選2杯139元

全家便利商店即日起至7月10日哈根達斯迷你杯夏威夷果仁、草莓、巧克力、淇淋巧酥、蜂蜜葡萄柚、蜂蜜黃桃玫瑰、焦糖脆餅蘭姆酒、愛爾蘭威士忌巧克力脆餅等口味單杯原價115元，可享任選2杯139元。

●7月6日一日限定「Let’s Café好咖日」單品美式咖啡、拿鐵同品項買6送6

每月6日是全家便利商店一日限定的「Let’s Café好咖日」，今天（7月6日）於App「隨買跨店取」購買單品美式咖啡及拿鐵，享有同品項買6送6優惠；此外，更有極鬆餅買6送3及Let’s Café罐裝咖啡買6送6，適合成為早餐及下午茶的好選擇。兌換期限皆至2023年1月31日。

●7月8日一日限定「一起喝茶8」仙女紅茶、仙女醇奶茶、蜜香玫瑰紅茶同價位買2送1