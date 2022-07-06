中東最頂尖米其林！寶格麗杜拜度假村 兩餐廳摘3顆星

義大利精品品牌寶格麗（BVLGARI），目前在全球頂尖城市共有7間指標性飯店及度假村。日前在阿拉伯聯合大公國首版米其林指南《2022年杜拜米其林指南》中，寶格麗杜拜度假村的Il Ristorante-Niko Romito Dubai和Hōseki餐廳獲得評鑒殊榮。由行政主廚Niko Romito和駐店主廚Giacomo Amicucci帶領的Il Ristorante - Niko Romito餐廳，因其對悠久義大利傳統致敬而獲頒米其林二星殊榮，成為唯一一家獲得二星的義大利餐廳。提供無菜單料理的Hōseki餐廳，由主廚杉山將大帶領，則榮獲米其林一星。走極簡奢華風的餐廳僅提供9個座位，是品嚐日本料理最正統的方式。

Il Ristorante-Niko Romito餐廳行政主廚Niko Romito是繼寶格麗在上海和北京摘星後再度獲得米其林肯定，也是從2017年起與寶格麗攜手發展的計畫。Niko Romito是義大利中部阿布魯佐（Abruzzo）米其林三星Reale餐廳的行政主廚，在知名的「世界五十間最佳餐廳完整名單」(World’s San Pellegrino 50 Best) 中排行第36名。他一手規劃位於巴黎、北京、杜拜、上海和米蘭的寶格麗飯店及度假村的美食理念，以傳統食譜為起點，加以現代簡約的詮釋，表達「義大利製造Made in Italy」美食的文化、精緻和活力。

擁有160多年家族壽司傳統的Hōseki餐廳主廚杉山將大，是來自東京的第六代壽司師傅，憑藉精湛的廚藝以及與日本頂級市場的合作關係，從日本取得最新鮮的時令食材，為杜拜的客人提供日本豐厚的傳統滋味。他自2018年起帶領Hōseki餐廳，透過各種用餐體驗多方探索美食，不同體驗皆以日本特殊的寶石命名。