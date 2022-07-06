香奈兒巴黎展22/23秋冬高訂 綺拉、瑪莉詠同框看秀

「我將 2022/23 秋冬高級訂製服秀想像為春夏高訂大秀的延續，保留更多實驗性的空間。」香奈兒藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard） 表示，而確實，在巴黎當地時間7月5日舉辦的秋冬高訂大秀，延續上一季與藝術家夥伴Xavier Veilhan的合作，除了拍攝秀前影片，也打造了秀場空間：在巴黎西邊布洛涅林苑（Bois de Boulogne）L’Étrier de Paris馬術學校的秀場中，一系列黑白灰黃色、充滿視覺錯覺的幾何圖案裝飾，以純粹的線條為這秀注入裝飾藝術的氛圍。

出席觀賞香奈兒 2022/23 秋冬高級訂製服大秀的嘉賓，包括品牌大使、韓裔超模朴秀珠（Soo Joo Park）、夏洛特卡西拉奇（Charlotte Casiraghi）、瑪莉詠柯蒂亞 （Marion Cotillard）、綺拉奈特莉（Keira Knightley）、瑪琳華特（Marine Vacth）、艾瑪喬朵洛絲琪（Alma Jodorowsky）、安娜莫格拉莉絲（Anna Mouglalis）、卡洛琳德麥格雷特（Caroline de Maigret）等。

除了場景的純粹幾何流露裝飾藝術的情懷，服裝的設計也以弧形肩線、方正的背部剪裁、幾何形狀與圖紋刺繡致敬裝飾藝術盛行的30年代，「系列作品中，有回溯1930年代香奈兒女士設計構想的套裝和長洋裝：例如肩線更為硬挺，但依然完美貼合身形的套裝，以及像是婚紗禮服的褶飾洋裝。蕾絲亦然：經過鑲飾與改版剪裁，並以重新上色來取代刺繡點綴。主要色調涵蓋鮮綠、卡其、米白、粉紅，還有各種層次的黑色與銀色，」 維吉妮維婭解釋。這次服裝的輪廓，更結合1970年代風格，讓人想起最擅長建構主義 （constructivism）手法的前創意總監「老佛爺」卡爾拉格斐 （Karl Lagerfeld）。

今年適逢香奈兒女士於1932年唯一親自創作的頂級珠寶《Bijoux de Diamants》系列歡慶九十週年，品牌的高級珠寶創意工作室獻上全新《1932》頂級珠寶系列，以彗星、月亮、太陽等天體意象，為當代女性打造一系列配戴性極高的珠寶。在本次大秀上多套高級訂製服便搭配系列珠寶走秀，維吉妮維婭本次亦運用項鍊作品的「天文意象」元素，讓頂級珠寶與高訂服飾剪裁和諧相融，「和褶飾的搭配尤其出色」。