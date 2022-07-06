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香奈兒巴黎展22/23秋冬高訂 綺拉、瑪莉詠同框看秀

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
香奈兒品牌大使安娜莫格拉莉絲穿香奈兒2020春夏高級訂製服。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使安娜莫格拉莉絲穿香奈兒2020春夏高級訂製服。圖／香奈兒提供

「我將 2022/23 秋冬高級訂製服秀想像為春夏高訂大秀的延續，保留更多實驗性的空間。」香奈兒藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard） 表示，而確實，在巴黎當地時間7月5日舉辦的秋冬高訂大秀，延續上一季與藝術家夥伴Xavier Veilhan的合作，除了拍攝秀前影片，也打造了秀場空間：在巴黎西邊布洛涅林苑（Bois de Boulogne）L’Étrier de Paris馬術學校的秀場中，一系列黑白灰黃色、充滿視覺錯覺的幾何圖案裝飾，以純粹的線條為這秀注入裝飾藝術的氛圍。

出席觀賞香奈兒 2022/23 秋冬高級訂製服大秀的嘉賓，包括品牌大使、韓裔超模朴秀珠（Soo Joo Park）、夏洛特卡西拉奇（Charlotte Casiraghi）、瑪莉詠柯蒂亞 （Marion Cotillard）、綺拉奈特莉（Keira Knightley）、瑪琳華特（Marine Vacth）、艾瑪喬朵洛絲琪（Alma Jodorowsky）、安娜莫格拉莉絲（Anna Mouglalis）、卡洛琳德麥格雷特（Caroline de Maigret）等。

除了場景的純粹幾何流露裝飾藝術的情懷，服裝的設計也以弧形肩線、方正的背部剪裁、幾何形狀與圖紋刺繡致敬裝飾藝術盛行的30年代，「系列作品中，有回溯1930年代香奈兒女士設計構想的套裝和長洋裝：例如肩線更為硬挺，但依然完美貼合身形的套裝，以及像是婚紗禮服的褶飾洋裝。蕾絲亦然：經過鑲飾與改版剪裁，並以重新上色來取代刺繡點綴。主要色調涵蓋鮮綠、卡其、米白、粉紅，還有各種層次的黑色與銀色，」 維吉妮維婭解釋。這次服裝的輪廓，更結合1970年代風格，讓人想起最擅長建構主義 （constructivism）手法的前創意總監「老佛爺」卡爾拉格斐 （Karl Lagerfeld）。

今年適逢香奈兒女士於1932年唯一親自創作的頂級珠寶《Bijoux de Diamants》系列歡慶九十週年，品牌的高級珠寶創意工作室獻上全新《1932》頂級珠寶系列，以彗星、月亮、太陽等天體意象，為當代女性打造一系列配戴性極高的珠寶。在本次大秀上多套高級訂製服便搭配系列珠寶走秀，維吉妮維婭本次亦運用項鍊作品的「天文意象」元素，讓頂級珠寶與高訂服飾剪裁和諧相融，「和褶飾的搭配尤其出色」。

配件部分，多款裙擺長及腳踝的長洋裝搭配牛仔靴，除了呼應了本次大秀所在的 Étrier de Paris 馬術中心場景，也與春夏高級訂製服大秀由夏洛特卡西拉奇騎乘駿馬開場的馬術主題相呼應。除了牛仔靴與T字繫帶跟鞋的搭配，配件另一大亮點則是以斜紋軟呢材質打造的大型男帽和特寬簷帽，略富中性感的配件為飄逸柔美穿起來舒適自在的服裝輪廓，展現一種年輕自由的律動。

（由左至右）香奈兒品牌大使瑪莉詠柯蒂亞、Lucy Boyton、James Righton、品牌大使綺拉奈特莉同席觀秀。圖／香奈兒提供
（由左至右）香奈兒品牌大使瑪莉詠柯蒂亞、Lucy Boyton、James Righton、品牌大使綺拉奈特莉同席觀秀。圖／香奈兒提供
在鏤空的黑色蕾絲上再印製粉色的樹葉圖案。圖／香奈兒提供
在鏤空的黑色蕾絲上再印製粉色的樹葉圖案。圖／香奈兒提供
香奈兒於巴黎發表2022-23秋冬高級訂製服系列。圖／香奈兒提供
香奈兒於巴黎發表2022-23秋冬高級訂製服系列。圖／香奈兒提供
晚裝部分以黑色為主要色彩，在細節與材質上展現高級訂製服的精緻工藝。圖／香奈兒提供
晚裝部分以黑色為主要色彩，在細節與材質上展現高級訂製服的精緻工藝。圖／香奈兒提供
香奈兒2022-23秋冬高級訂製服秀，秀場空間延續春夏作法，由法國藝術家Xavier Veilhan打造。圖／香奈兒提供
香奈兒2022-23秋冬高級訂製服秀，秀場空間延續春夏作法，由法國藝術家Xavier Veilhan打造。圖／香奈兒提供
今年適逢香奈兒女士於1932年唯一親自創作的頂級珠寶《Bijoux de Diamants》系列歡慶九十週年，多套服裝於走秀時配搭全新《1932》頂級珠寶作品。
今年適逢香奈兒女士於1932年唯一親自創作的頂級珠寶《Bijoux de Diamants》系列歡慶九十週年，多套服裝於走秀時配搭全新《1932》頂級珠寶作品。
品牌大使、韓裔超模朴秀珠。圖／香奈兒提供
品牌大使、韓裔超模朴秀珠。圖／香奈兒提供
今年適逢香奈兒女士於1932年唯一親自創作的頂級珠寶《Bijoux de Diamants》系列歡慶九十週年，多套服裝於走秀時配搭全新《1932》頂級珠寶作品。
今年適逢香奈兒女士於1932年唯一親自創作的頂級珠寶《Bijoux de Diamants》系列歡慶九十週年，多套服裝於走秀時配搭全新《1932》頂級珠寶作品。
香奈兒品牌大使綺拉奈特莉穿香奈兒黑色絲絨Jersey蕾絲刺繡洋裝。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使綺拉奈特莉穿香奈兒黑色絲絨Jersey蕾絲刺繡洋裝。圖／香奈兒提供
合身簡約的洋裝輪廓優雅，細看可見由雙色亮片和珠花刺繡一針一線手工縫製的高級訂製服工藝。圖／香奈兒提供
合身簡約的洋裝輪廓優雅，細看可見由雙色亮片和珠花刺繡一針一線手工縫製的高級訂製服工藝。圖／香奈兒提供
Finale的「白紗」有別傳統，九分長度的長洋裝搭配舒適溫暖的披肩，展現一種以女性為主角的自由精神。圖／香奈兒提供
Finale的「白紗」有別傳統，九分長度的長洋裝搭配舒適溫暖的披肩，展現一種以女性為主角的自由精神。圖／香奈兒提供
美國女演員暨導演瑪姬葛倫霍穿著香奈兒2022/23 Cruise度假系列。圖／香奈兒提供
美國女演員暨導演瑪姬葛倫霍穿著香奈兒2022/23 Cruise度假系列。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使瑪莉詠柯蒂亞穿Cruise度假系列多色條紋棉質府綢花卉刺繡襯衫配短褲。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使瑪莉詠柯蒂亞穿Cruise度假系列多色條紋棉質府綢花卉刺繡襯衫配短褲。圖／香奈兒提供
男帽以斜紋軟呢材質打造。圖／香奈兒提供
男帽以斜紋軟呢材質打造。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使卡洛琳德麥格雷特穿2022/23秋冬高級時裝。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使卡洛琳德麥格雷特穿2022/23秋冬高級時裝。圖／香奈兒提供
手工製作的斜紋軟呢帽子。圖／香奈兒提供
手工製作的斜紋軟呢帽子。圖／香奈兒提供
在輕盈的羽毛也均勻點綴亮片。圖／香奈兒提供
在輕盈的羽毛也均勻點綴亮片。圖／香奈兒提供
長洋裝搭配牛仔靴，讓人回想起春夏高級訂製服大秀由夏洛特卡西拉奇騎乘駿馬開場的馬術主題。
長洋裝搭配牛仔靴，讓人回想起春夏高級訂製服大秀由夏洛特卡西拉奇騎乘駿馬開場的馬術主題。
長洋裝搭配牛仔靴，讓人回想起春夏高級訂製服大秀由夏洛特卡西拉奇騎乘駿馬開場的馬術主題。
長洋裝搭配牛仔靴，讓人回想起春夏高級訂製服大秀由夏洛特卡西拉奇騎乘駿馬開場的馬術主題。
手工縫製細節。圖／香奈兒提供
手工縫製細節。圖／香奈兒提供
特寬簷帽運用斜紋軟呢材質傳遞無拘無束的創作精神。圖／香奈兒提供
特寬簷帽運用斜紋軟呢材質傳遞無拘無束的創作精神。圖／香奈兒提供

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