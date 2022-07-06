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《來吧！營業中》美食「食尚玩家購物網」獨家限時開賣

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
《來吧！營業中》美食於「食尚玩家購物網」獨家限時開賣。圖／TVBS提供
《來吧！營業中》美食於「食尚玩家購物網」獨家限時開賣。圖／TVBS提供

近期話題不斷的實境綜藝節目《來吧！營業中》，美味料理總是讓粉絲們看了口水直流，夾帶節目話題高人氣，推出粉絲們敲碗已久的美食商品，像是「老屋紅酒燉牛肉」、「逆境山藥雞湯」及「泡芙營業中」等熱門夯品，更特製「來吧！流沙包」，自7月6日起於「食尚玩家購物網」獨家限時販售，完美重現節目經典料理，讓粉絲們一飽口福。其中搶先上市的法式甜點「泡芙營業中」，一開賣就造成瘋狂搶購熱潮，短短不到一周已熱銷破千盒。

《來吧！營業中》節目中熱門經典料理，獨家限時於「食尚玩家購物網」推出從主食、湯品到甜點等一系列豐富美食，大份量全家皆能一同享用，只要在家輕鬆加熱，便可輕鬆上桌。像是粉絲們票選冠軍最想吃的「老屋紅酒燉牛肉」，特聘專業主廚經多次品質管控，嚴選紐西蘭超軟嫩牛頰肉，優惠價990元（一盒2入）；「逆境山藥雞湯」選用人蔘山藥、紫色山藥及各種菇類，加上選用最軟嫩的雞腿肉熬製而成，優惠價600元（一盒2入）；「來吧！流沙包」則為節目特製款，由20年經驗星級飯店主廚口味指導，嚴選鹹鴨蛋黃搭配卡士達醬，鹹甜不膩的口感顆顆爆漿，每一顆流沙包更烙印上《來吧！營業中》LOGO字樣及招財貓兩款圖案，可愛度爆表，優惠價360元（一盒8入）。如果想一次享受所有美味，加碼推出「來吧！全包組」，包含「老屋紅酒燉牛肉」、「逆境山藥雞湯」及「來吧！流沙包」各一盒，原價2,215元、優惠價1,799元，全品項任選消費滿1,200元更可享免運。

此外，節目中與甜點老師拜師學藝的泡芙，「食尚玩家購物網」獨家與稻町森法式甜點舖合作，祭出超搶手熱賣組合「泡芙營業中」，除了吃得到節目中的「經典榛果巧克力」口味外，更加碼開發「海鹽焦糖」口味，選用法國嚴選T55比賽用麵粉及頂級發酵奶油，一顆泡芙就能吃到香酥菠蘿脆皮、輕盈泡芙殼、濃郁黃金比例卡士達奶餡及軟滑流心等4種層次，冷凍像是冰淇淋口感，冷藏則是冰涼美味。「泡芙營業中」榛果巧克力泡芙＋海鹽焦糖泡芙各一盒優惠價999元（一盒6入），單筆消費滿1,200元輸入限時折扣碼還可現折120元。

《來吧！營業中》美食於「食尚玩家購物網」獨家限時開賣，節目特製款「來吧！流沙包」，由20年經驗星級飯店主廚口味指導，嚴選鹹鴨蛋黃搭配卡士達醬，優惠價360元（一盒8入）。圖／TVBS提供
《來吧！營業中》美食於「食尚玩家購物網」獨家限時開賣，節目特製款「來吧！流沙包」，由20年經驗星級飯店主廚口味指導，嚴選鹹鴨蛋黃搭配卡士達醬，優惠價360元（一盒8入）。圖／TVBS提供
《來吧！營業中》美食於「食尚玩家購物網」獨家限時開賣，粉絲們票選冠軍最想吃的「老屋紅酒燉牛肉」，特聘專業主廚經多次品質管控，嚴選紐西蘭超軟嫩牛頰肉，優惠價990元（一盒2入）。圖／TVBS提供
《來吧！營業中》美食於「食尚玩家購物網」獨家限時開賣，粉絲們票選冠軍最想吃的「老屋紅酒燉牛肉」，特聘專業主廚經多次品質管控，嚴選紐西蘭超軟嫩牛頰肉，優惠價990元（一盒2入）。圖／TVBS提供
《來吧！營業中》美食於「食尚玩家購物網」獨家限時開賣，圖為「泡芙營業中」榛果巧克力口味。圖／TVBS提供
《來吧！營業中》美食於「食尚玩家購物網」獨家限時開賣，圖為「泡芙營業中」榛果巧克力口味。圖／TVBS提供
《來吧！營業中》美食於「食尚玩家購物網」獨家限時開賣，「逆境山藥雞湯」選用人蔘山藥、紫色山藥及各種菇類，加上選用最軟嫩的雞腿肉熬製而成，優惠價600元（一盒2入）。圖／TVBS提供
《來吧！營業中》美食於「食尚玩家購物網」獨家限時開賣，「逆境山藥雞湯」選用人蔘山藥、紫色山藥及各種菇類，加上選用最軟嫩的雞腿肉熬製而成，優惠價600元（一盒2入）。圖／TVBS提供
《來吧！營業中》美食於「食尚玩家購物網」獨家限時開賣，圖為「泡芙營業中」海鹽焦糖口味。圖／TVBS提供
《來吧！營業中》美食於「食尚玩家購物網」獨家限時開賣，圖為「泡芙營業中」海鹽焦糖口味。圖／TVBS提供

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