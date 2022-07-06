免費吃一個月Buffet！凱達 X 莫凡彼「冰淇淋DIY大賽」

親手製作阿翰特調咖啡，先是將咖啡用冷水泡開，再倒一半比例的蘋果西打，另一種則是把蘋果西打當開水直接把咖啡沖開，「全部加蘋果西打的那杯實在太好喝了，好喝到炸開，上面那層泡沫根本精髓，很像在喝生啤，蘋果味和咖啡果香味超搭的，做法也簡單」

2022-07-06 14:07