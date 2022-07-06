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免費吃一個月Buffet！凱達 X 莫凡彼「冰淇淋DIY大賽」

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
「冰淇淋DIY達人大賽」凡至百宴自助餐廳用餐DIY一個作品於FB分享，即有機會獲得12入經典口味的莫凡彼冰淇淋。圖／台北凱達提供
「冰淇淋DIY達人大賽」凡至百宴自助餐廳用餐DIY一個作品於FB分享，即有機會獲得12入經典口味的莫凡彼冰淇淋。圖／台北凱達提供

暑假到來，加上疫情趨緩，各大星級飯店自助餐廳陸續回歸。台北凱達大飯店5樓的百宴自助餐廳也宣布，7月份全餐期回歸，並祭出周一至周四午、晚餐「兩人同行第二人5折優惠」(每餐期限量20組)。

此外，台北凱達與瑞士知名冰淇淋品牌「莫凡彼」合作，舉辦「冰淇淋DIY達人大賽」，只要到百宴自助餐廳用餐者皆可參加，使用莫凡彼冰淇淋加上餐檯上的任一冰品相關食材做裝飾(如餅乾與水果或棉花糖)，完成DIY的作品拍照至台北凱達FB粉絲頁中指定貼文分享，即可參賽，第一名可獲得9月份平日午餐免費吃(總價值為19,635元)，第二&三名則分別可獲得12入經典口味的莫凡彼冰淇淋。

百宴自助餐廳主廚在夏季打造「夏日祭」美食盛宴，包含「泰饗吃」泰式主題料理、「台灣復古懷舊冰菓室」的沁涼冰品、「夏の戀」繽紛水果口味甜點。

百宴自助餐廳訂位電話：02-23836788；官網：https://www.caesarmetro.com/zh-tw

台北凱達大飯店百宴自助餐廳回歸。圖／台北凱達提供
台北凱達大飯店百宴自助餐廳回歸。圖／台北凱達提供
台北凱達與莫凡彼合作舉辦「冰淇淋DIY達人大賽」，只要於FB指定貼文分享，就有機會省下一個月的午餐費。圖／台北凱達提供
台北凱達與莫凡彼合作舉辦「冰淇淋DIY達人大賽」，只要於FB指定貼文分享，就有機會省下一個月的午餐費。圖／台北凱達提供

冰淇淋 冰品 DIY

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