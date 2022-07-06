全家便利商店攜手安得烈食物銀行推「愛心食物箱計畫」

進入暑假時期，在孩子們開心放假的同時，卻有不少弱勢兒少沒有學校的營養午餐減輕家計，處境雪上加霜。為了讓弱勢孩子暑假也能營養滿滿，全家便利商店攜手安得烈食物銀行共同展開「全家愛心食物箱計畫」，即日起至8月23日推出捐贈3招邀請民眾一同助弱，包含在店舖隨手投零錢、用點數加購捐食物文具，或是宅家使用App線上捐款，皆將轉化為愛心食物箱，每月幫助5,600名兒少吃飽飽。此外，慶賀台灣獲選2022年亞洲最慈善國家，全家便利商店揪大家一起做公益，7月26日前使用全盈+PAY認捐物資，全家便利商店加碼每筆再捐5元。

根據統計，台灣弱勢兒少每天餐費不到百元，且根據勞動部公布的資料顯示，受疫情影響，全台有1.6萬人放無薪假，更有不少因減班減少收入的勞工。全家便利商店公共事務暨品牌溝通室部長吳采樺表示，全家便利商店長期關注弱勢兒少議題，持續運用通路力量發揮社會價值，此次攜手安得烈食物銀行推出「全家愛心食物箱計畫」，除了大眾熟悉的店舖隨手零錢捐之外，也因零售業虛實整合日趨進步，進而發展出App點數加購捐、App線上捐款等模式，只要動動手指就能將愛心轉化為實質物資協助弱勢兒少暑假不挨餓。

即日起至8月23日全家便利商店與安得烈食物銀行展開「全家愛心食物箱計畫」，民眾隨手捐贈的零錢捐、會員App手機捐的善款，將會轉化為實體食物物資，並根據不同年齡層必要營養，每個月協助5,600名孩子愛心物資，例如0～3歲的嬰幼兒會提供奶粉、尿布；4～15歲的兒少將提供米、麵、配菜、牛奶等主副食；針對重症、罕病及腦麻等特殊需求的孩子，則配合醫療指示提供專案食物箱。

同時，全家便利商店本次持續拓展多元捐贈方式，邀請消費者以點數加購捐，用178點加上200元至299元不等金額，就可小額認購物資，認購物資中除了米麵、牛奶等食物，更有文具組；不喜愛出門的人，可利用全家便利商店App「我的公益」專區就能上網捐款。