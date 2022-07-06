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為華人飲食習慣打造 沃特福威士忌首批限量300瓶抵台

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
歐文德夫1.1單一麥芽威士忌大中華區限定版，酒精濃度50%，建議售價2,700元。圖／沃特福提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
歐文德夫1.1單一麥芽威士忌大中華區限定版，酒精濃度50%，建議售價2,700元。圖／沃特福提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

來自愛爾蘭的沃特福（WATERFORD）威士忌，非常重視大中華區市場，特別邀請台灣The Whiskyfind威士忌坊團隊共同開發調配，量身打造「Owenduff歐文德夫1.1單一麥芽威士忌大中華區限定款」，獨獻台灣與中國市場，台灣搶先首批限量300瓶即日起上市，酒精濃度50%，建議售價2,700元。

沃特福品牌創辦人Mark Reynier，受到世界上最偉大釀酒師的影響，致力於發掘威士忌最天然純粹的風味，將過去釀酒經驗智慧和嚴謹性，應用在大麥種植，這就是麥芽威士忌複雜風味的真正起源。

沃特福首席釀酒師表示：「沃特福單一農場起源系列，是為了回歸到威士忌風土的源頭『大麥』所創作的系列。同一時間、單一農場、單一風土。每座農場的作物從農田到入桶前都是分別存放，目標都是將大麥最天然與令人珍惜的特性完美呈現給世人。」

「Owenduff歐文德夫1.1單一麥芽威士忌大中華區限定款」洋溢熱帶水果、果乾、蜂蜜、甜點的濃郁香氣，針對華人的飲食習慣與喜愛的風味所量身打造。「我們非常榮幸能與沃特福合作開發專屬於台灣與中國市場的單一麥芽威士忌，因應台灣人喜愛威士忌的醇厚風味，我們特別指定選用極高比例的美國波本桶與處女桶，賦予酒液乾淨鮮明的橡木氣息與成熟甜美的熱帶水果香氣，創造飽滿圓潤的口感。」THE WHISKYFIND威士忌坊創辦人Odin Chou表示：「此外，因應台菜料理的醬香濃郁、美味鮮醇特色，非常適合搭配這款歐文德夫1.1單一麥芽威士忌，實屬一款純飲或佐餐都極具魅力的限量威士忌。」

大麥農場就在著名的歐文德夫河岸旁。圖／沃特福提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
大麥農場就在著名的歐文德夫河岸旁。圖／沃特福提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
歐文德夫1.1單一麥芽威士忌大中華區限定版的大麥品種Propino。圖／沃特福提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
歐文德夫1.1單一麥芽威士忌大中華區限定版的大麥品種Propino。圖／沃特福提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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