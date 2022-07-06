單身就是吃香！孔劉接棒玄彬　成TOM FORD香水新男神

難道單身就真的比較吃香嗎？向來喜愛找男神代言的TOM FORD，近期宣布2022年7月起，邀請單身男神孔劉擔任亞太區香氛彩妝形象大使，而前一任大使是已婚男神玄彬，新一代大使由孔劉出線，首波廣告將會主打亞洲銷售冠軍，帶來溫暖優雅的「私人調香系列 白麝香」。

孔劉身為男神可說是話題不斷，2016年的「屍速列車」，讓他站上國既五台，2017年又以電視劇「孤單又燦爛的神－鬼怪」，成為眾多人心中的帥氣男神代表，去年超夯的「魷魚遊戲」中，即使只是客串，卻依然討論度爆表，這也讓TOM FORD相中，邀請他成為新一代大使。