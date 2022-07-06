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飯店早午餐也外送！晶華經典「貓王三明治」輕鬆吃在家

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
「夏日特選4人分享早午餐」限時快閃優惠。圖／晶華酒店提供
「夏日特選4人分享早午餐」限時快閃優惠。圖／晶華酒店提供

暑假來臨，生活作息轉為度假模式，台北晶華酒店二樓上庭酒廊及「晶華美食到你家」外帶外送平台即日起至8月底攜手推出一系列全日供應的「舒活早午餐」，包括最受歡迎的班尼迪克蛋、牛肉馬鈴薯餅、松露野菇歐姆蛋，還有經典的貓王三明治、法式火腿起司蛋、波士頓龍蝦堡、美式早餐盤等共7款主食選擇，搭配沙拉、麵包及健康優格杯，每款580元起。

配合「舒活早午餐」專區全新上架，7月6日到8日推出限定版「夏日特選4人分享早午餐」快閃優惠，內容包含主廚松露炒蛋、酥脆培根、德式香腸及起司冷肉盤、煙燻鮭魚、鮮綠沙拉以及蒜香野菇和地瓜薯條、搭配四份精選麵包與優格杯，每套折扣後1,280元。

晶華酒店此次推出的「舒活早午餐」內容豐盛、菜色經典，其中的「貓王三明治」，是先將吐司塗上法國奶油與香氣濃郁的花生醬，之後疊上切成長片、大小適口的新鮮香蕉，再抹上馬斯卡邦起司與香蕉泥，兩者相互交融出清香不膩的細緻口感，接著放上美國起司片及厚片培根，最後蓋上吐司片並置於鐵板上香煎，簡單卻傳奇，被稱為「傳世美味」。

另一款「波士頓龍蝦堡」，肥厚的龍蝦肉香甜Q彈，搭配外酥內軟的麵包，奢華鮮香。

上述餐點內用供應時間為周六、日上午10點半至下午5點，可於二樓上庭酒廊點用，外帶則是全日供應，可至「晶華美食到你家」平台查詢：https://shop.silkshotelgroup.com/RT。

以厚培根、燴白豆、布里歐及炒蛋組合而成的「美式早餐盤」。圖／晶華酒店提供
以厚培根、燴白豆、布里歐及炒蛋組合而成的「美式早餐盤」。圖／晶華酒店提供
經典的「貓王三明治」是歷久不衰的人氣商品。圖／晶華酒店提供
經典的「貓王三明治」是歷久不衰的人氣商品。圖／晶華酒店提供

麵包 波士頓

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