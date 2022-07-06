預估鳳梨外銷3萬噸還差3成 陳吉仲：目標是自己給自己訂的

台灣鳳梨產季、外銷旺季已進入尾聲，今年鳳梨外銷仍集中在日本市場，受到鳳梨黑心、發霉、蛾類燻蒸的影響，外銷總量未達標，比農委會主委陳吉仲多次在公開場合宣傳的目標外銷3萬公噸相比，還差了近1萬公噸（9158公噸）、少了30%。

截至7月6日為止，整體鳳梨外銷量為2萬841.71公噸，最大市場集中在外銷日本，為1萬8179.49公噸，香港2502.97公噸、南韓79.91公噸、新加坡32.9公噸、汶萊30.01公噸、澳洲13.75公噸、科威特2公噸、馬來西亞0.38公噸、帛琉0.18公噸、馬紹爾0.1公噸、越南0.02公噸、柬埔寨0.01公噸。

陳吉仲今天參加「全國績優休閒農業區頒獎典禮」 時表示，目標是自己給自己訂的要求，去年鳳梨外銷到日本1萬7000公噸（1萬7850公噸），今年已經超過1萬8000公噸，到今年7月初為止，已經外銷2萬公噸到中國以外的市場，比去年還增加7至8%成長。

他表示，而且，今年讓產地價格維持每公斤24元，比去年22元更高，前年還出口中國大陸，跟大前年相比，產地價格20元更高，所有的措施，保證農民收入，當然希望目標達成比例越高越好，至少產地價格，保證已經照顧到農民。

至於原本農委會看重的新加坡華人市場，2020、2021過去兩年1到6月的鳳梨外銷量分別是398、260公噸，受到去年黑心鳳梨、味酸等影響，到今年7月5日為止，鳳梨外銷新加坡僅32.9公噸，今年只有去年的12%，我國鳳梨幾乎失去新加坡市場 。

陳吉仲說，新加坡去年第一時間，中國大陸禁止我國鳳梨出口到對岸，有些業者處理鳳梨時回溫，導致少數鳳梨黑心，這部份去年立刻調整冷鏈技術，鳳梨黑心問題已經逐漸減少。

陳吉仲表示，現在農委會會全力把分級冷鏈包裝、用藥薰蒸，這些流程包括青採部分，產地價格維持多少才能外銷，外銷價格要維持賣到多價格等措施做好，確保40萬公噸鳳梨，價格可以維持農民滿意的水準。