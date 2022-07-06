ROG Phone 6系列電競手機正式亮相 預購送空氣動力風扇

經典電競手機ROG Phone正式發表最新ROG Phone 6、ROG Phone 6 Pro系列正式，搭載最新高通Snapdragon 8+ Gen 1處理器，極致升級6層散熱設計，擁有6.78吋165Hz/1ms AMOLED螢幕，720 Hz觸控採樣率與23毫秒觸控反應時間，配備6000mAh超大容量電池，並支援65W快充變壓器，展現最強電競娛樂手機氣勢。ROG Phone 6系列將於7月7日晚間6點起開放官網與各大通路網站預購 ，限時贈送全新空氣動力風扇6，更推出「鐵粉限定」優惠，曾購買ROG Phone者，預購ROG Phone 6 Pro加碼送限量「後置幻視螢幕NFT」，再抽2023 ROG Phone新機。另有校園專案 ，學生與教職員於年底前購買ROG Phone 6享9.5折優惠。

新一代ROG Phone 6系列最大亮點，就是全新「GameCool 6散熱系統」，高達6層散熱設計，對應不同遊戲時長的散熱需求，集中為處理器進行降溫。其中特別加入高達3,300毫克航太級氮化硼材質「低雷諾數散熱層」，並分別加大85%石墨片及30%液態均溫板；想要長時間遊玩，另可外接空氣動力風扇6於機身背面中央發熱區位置，運用致冷晶片及馭熱速冷智慧系統，發揮極致散熱能力，使用外接電源時，還可解鎖「Frozen」模式，讓散熱效果更極致。

外接空氣動力風扇6同時也配備4顆AirTrigger實體按鈕，提供真正類似遊戲搖桿的操控體驗，搭配AirTrigger 6多元的遊戲手勢操控，支援超過20種遊戲手勢，包括按下觸發雙操作、按下/抬起分別觸發，以及體感方向鍵等3種全新功能，並與體感感測器結合，透過「超音波觸控」、「體感感測」與「風扇專用鍵」3種感應模式，讓遊戲玩家透過手機就可以在遊戲中盡情使出必殺連續技。

此次同步推出ROG Phone 6、ROG Phone 6 Pro共2款新機，外觀最大不同就在機背小螢幕設計，ROG Phone 6 Pro擁有彩色的後置幻視螢幕，可依照不同使用情境設定播放酷炫動畫，甚至可以建立自訂動畫，讓手機展現更多個性。ROG Phone 6的矩陣小螢幕，則延續電競系列Aura RGB燈光風格，可同時設定2種不同顏色，創造夢幻般的漸變效果。

在遊戲體驗上，ROG Phone 6系列升級全新的使用者介面，控制台大改版，以太空船的抬頭顯示器為概念設計，另可從右側螢幕快速開啟浮動視窗的捷徑，讓玩家一邊輕鬆玩手遊，一邊查找攻略或是觀看影片，還可自訂側邊欄所顯示的應用程式及順序。