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ROG Phone 6系列電競手機正式亮相 預購送空氣動力風扇

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全新一代電競娛樂手機ROG Phone 6 、ROG Phone 6 Pro正式發表。圖／華碩提供
全新一代電競娛樂手機ROG Phone 6 、ROG Phone 6 Pro正式發表。圖／華碩提供

經典電競手機ROG Phone正式發表最新ROG Phone 6、ROG Phone 6 Pro系列正式，搭載最新高通Snapdragon 8+ Gen 1處理器，極致升級6層散熱設計，擁有6.78吋165Hz/1ms AMOLED螢幕，720 Hz觸控採樣率與23毫秒觸控反應時間，配備6000mAh超大容量電池，並支援65W快充變壓器，展現最強電競娛樂手機氣勢。ROG Phone 6系列將於7月7日晚間6點起開放官網與各大通路網站預購 ，限時贈送全新空氣動力風扇6，更推出「鐵粉限定」優惠，曾購買ROG Phone者，預購ROG Phone 6 Pro加碼送限量「後置幻視螢幕NFT」，再抽2023 ROG Phone新機。另有校園專案 ，學生與教職員於年底前購買ROG Phone 6享9.5折優惠。

新一代ROG Phone 6系列最大亮點，就是全新「GameCool 6散熱系統」，高達6層散熱設計，對應不同遊戲時長的散熱需求，集中為處理器進行降溫。其中特別加入高達3,300毫克航太級氮化硼材質「低雷諾數散熱層」，並分別加大85%石墨片及30%液態均溫板；想要長時間遊玩，另可外接空氣動力風扇6於機身背面中央發熱區位置，運用致冷晶片及馭熱速冷智慧系統，發揮極致散熱能力，使用外接電源時，還可解鎖「Frozen」模式，讓散熱效果更極致。

外接空氣動力風扇6同時也配備4顆AirTrigger實體按鈕，提供真正類似遊戲搖桿的操控體驗，搭配AirTrigger 6多元的遊戲手勢操控，支援超過20種遊戲手勢，包括按下觸發雙操作、按下/抬起分別觸發，以及體感方向鍵等3種全新功能，並與體感感測器結合，透過「超音波觸控」、「體感感測」與「風扇專用鍵」3種感應模式，讓遊戲玩家透過手機就可以在遊戲中盡情使出必殺連續技。

此次同步推出ROG Phone 6、ROG Phone 6 Pro共2款新機，外觀最大不同就在機背小螢幕設計，ROG Phone 6 Pro擁有彩色的後置幻視螢幕，可依照不同使用情境設定播放酷炫動畫，甚至可以建立自訂動畫，讓手機展現更多個性。ROG Phone 6的矩陣小螢幕，則延續電競系列Aura RGB燈光風格，可同時設定2種不同顏色，創造夢幻般的漸變效果。

在遊戲體驗上，ROG Phone 6系列升級全新的使用者介面，控制台大改版，以太空船的抬頭顯示器為概念設計，另可從右側螢幕快速開啟浮動視窗的捷徑，讓玩家一邊輕鬆玩手遊，一邊查找攻略或是觀看影片，還可自訂側邊欄所顯示的應用程式及順序。

而ROG Phone 6系列也搶搭最新NFT浪潮，攜手奧丁丁NFT交易平台推出ROG Phone後置幻視螢幕NFT，10款設計對應了10種角色，隨機空投給預購ROG Phone 6 Pro的鐵粉，NFT彩蛋內含可用於後置幻視螢幕之動畫。不僅如此，ROG Phone後置幻視螢幕NFT更擁有「賦能」，藏有6個特殊款，指定期間內持有者即可獲得2023 ROG Phone新機，或享有優先參加ROG Phone實體活動資格。

ROG Phone 6系列升級全新的使用者介面，控制台大改版，以太空船的抬頭顯示器為概念設計。記者黃筱晴／攝影
ROG Phone 6系列升級全新的使用者介面，控制台大改版，以太空船的抬頭顯示器為概念設計。記者黃筱晴／攝影
發表會同步亮相還有ROG Cetra True Wireless Pro雙模真無線耳機。圖／華碩提供
發表會同步亮相還有ROG Cetra True Wireless Pro雙模真無線耳機。圖／華碩提供
空氣動力風扇6極光白，建議售價2,890元或預購登錄送。圖／華碩提供
空氣動力風扇6極光白，建議售價2,890元或預購登錄送。圖／華碩提供
ROG Cetra True Wireless Pro雙模真無線耳機，擁有無線、有線雙使用情境。記者黃筱晴／攝影
ROG Cetra True Wireless Pro雙模真無線耳機，擁有無線、有線雙使用情境。記者黃筱晴／攝影
ROG Phone 6、ROG Phone 6 Pro外觀最大不同就在機背小螢幕設計，可搭配不同動畫模式展現個人風格。記者黃筱晴／攝影
ROG Phone 6、ROG Phone 6 Pro外觀最大不同就在機背小螢幕設計，可搭配不同動畫模式展現個人風格。記者黃筱晴／攝影
ROG Phone 6 Pro極光白18GB/512GB，建議售價37,990元。記者黃筱晴／攝影
ROG Phone 6 Pro極光白18GB/512GB，建議售價37,990元。記者黃筱晴／攝影
ROG Phone 6幻影黑/極光白16GB/512GB，建議售價33,990元；ROG Phone 6 幻影黑12GB/256GB，建議售價29,990元。記者黃筱晴／攝影
ROG Phone 6幻影黑/極光白16GB/512GB，建議售價33,990元；ROG Phone 6 幻影黑12GB/256GB，建議售價29,990元。記者黃筱晴／攝影
同步推出遊戲控制器3推出新色月光白，適用ROG Phone 6系列，實體操控按鈕、雙使用模式帶來有如遊戲機的操控體驗。圖／華碩提供
同步推出遊戲控制器3推出新色月光白，適用ROG Phone 6系列，實體操控按鈕、雙使用模式帶來有如遊戲機的操控體驗。圖／華碩提供

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