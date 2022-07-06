RIEDEL入門超值酒杯 全新VELOCE系列8/8前8折
來自奧地利的RIEDEL身為機能性酒杯的領導品牌，今年從製杯科技下手，挑戰各種極限打造出全新VELOCE機製杯系列，預定7月7日於台灣上市。新系列不僅使用手感的細緻優雅就像手工杯一般，更是史上最輕盈的系列；在全系列7款酒杯尺寸加大的情況下，重量卻反而減至最輕，全系列酒杯平均單支僅有約110公克，對杯定價2,400元，成為超值入門杯款。上市期間年中慶至8月8日，品牌全面8折優惠。
RIEDEL第十一代傳人Maximillian J. Riedel驕傲地表示：「這個系列需要的不只是最精密的製杯技術、也需要非常有經驗的專家，因為以機器要製作出這如此近似手工杯質感，是非常困難的，而我們擁有這樣的技術。」
「VELOCE」在義大利文是快速的意思，而系列名其中一個含意就是以機製快速的生產，在這兩年手工杯生產期長達一年半的狀況下，RIEDEL想讓喜歡手工杯輕盈質感的愛酒人士不需等待太久，就能恣意享受品飲的樂趣。
VELOCE機製杯系列以手工杯質感作為目標，加大杯體並加長杯梗，在底座上也依照不同杯型的尺寸調整，最大的杯款挑戰機製生產極限10公分直徑的底座，讓手持酒杯要搖晃醒酒時能達到完美的平衡。
VELOCE系列在杯型上取樣自鑽石漂亮的角度，鑽石型的杯體能提供給葡萄酒更大的空間醒酒，有助於綻放葡萄酒的香氣。此系列共7款杯型可選擇：Cabernet Sauvignon、Pinot Noir、Syrah、Champagne、Riesling、Sauvignon Blanc、 Chardonnay，7個杯款併排就像不同尺寸的鑽石那樣耀眼迷人。
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