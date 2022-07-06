ORIS聯手Billion Oyster Project打造10億「水行俠」

一如蜜蜂在城市中對生態平衡的重要性，水中的牡蠣其實也扮演了水下工程師的重要角色。瑞士手表品牌ORIS與美國非營利組織Billion Oyster Project合作，支持將在紐約港復育10億顆牡蠣的壯闊計畫並推出聯名表款，延續品牌倡議的Change for Better理念，透過微小改變，帶來更美好的明日。

雖然是水中的生物，牡蠣在海中生態系的角色類似「系統工程師」的角色，由於牡蠣礁將能為上百種其它物種提供棲身之地與食物，同時並具備過濾水質、降低海浪與風暴對港口的衝擊等多重效益，不止是水中的英雄，堪稱另類「水行俠」。

成長於牡蠣養殖場的Pete Malinowski在大學畢業後成為一位公立學校教師並在紐約工作，也結識了紐約海港學校創辦人Murray Fisher，2008年兩人一同發起了Billion Oyster Project的計畫：讓學生可以親自參與海洋活動、認識海洋生態，也讓海港生態得到改善。計畫如今和紐約50多間餐廳合作，每周蒐集約6,000磅（換算約2,720公斤）的牡蠣殼，牡蠣殼先在土堆中靜置一年後再進行清潔，清潔後將固定在由志工打造的珊瑚礁結構籠中，爾後浸入紐約港的水箱裡。接下來志工或參與者則將在水中釋放牡蠣苗，而牡蠣苗則將附著於牡蠣殼上生長、並結成自己的殼，整個過程並由學生或社區團體監督。

計畫至今已號召了11,000志願者、8,000名學生、紐約市的100所學校與50間餐廳共同參與，並在紐約港引入了18個復育點、面積達14.5英畝約合17,750坪，至今已達成7,500萬顆牡蠣的復育，成效顯著。計畫創辦人之一的Pete Malinowski更雄心壯志，目標設定在2035年達成10億牡蠣的復育計畫，他並衷心希望，「讓紐約人可以步行到最近的海濱沉浸其中，而不是遠離城市享受大自然。 」