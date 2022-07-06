空氣清新就靠它！ 10大網路高討論度「空氣清淨機」

空氣清淨機哪家是你的心頭好？

台灣空氣品質日益惡化，室內常見的髒空氣原凶不外乎就是棉絮、毛髮、粉塵等，導致民眾容易過敏、打噴嚏、流鼻水，這時候居家若有一台空氣清淨機就能幫你抗敏、抗菌、除臭一次搞定！

只不過空氣清淨機品牌這麼多，有如此多樣的選擇，民眾該怎麼挑出最適合自己的？今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出網路上前10大討論度最高的空氣清淨機品牌，一起來看看吧！

iamge source：恆隆行

10.SHARP 夏普

日系品牌夏普，空氣清淨機搭載獨家自動除菌離子技術，可針對不同生活情境，提供淨化空氣，重點是自動除菌離子技術有得到世界實證，可有效抑制變異株新冠病毒減少99.4%以上，購買購過的民眾都表示：「Sharp除臭非常有感」、「推夏普，清淨機日本銷售龍頭」、「抗過敏推夏普LS70」、「我家有用夏普清淨機大台的，效果蠻有感的」。

延伸閱讀：睡覺開除濕會怎樣？網友公推這個趴數最「速西」

image source: 泱泱 LYNN

9.DAIKIN 大金

以做空調有名的大金，在空氣清淨機的討論度上也榜上有名，特別是那專利技術「閃流放電」，可有效釋放出主動離子，除臭效果超強，不少民眾都大讚：「大金除異味真的厲害」 、「大金這台對異味真的有夠敏感，除臭效率也很快」，另外大金獨創TAFU濾網，可防油、防潑水、防纖維堵塞，能維持靜電吸附力，十年不需要更換，針對耗材部分可不用短時間內更換，CP值超高。

延伸閱讀：皺衣服秒變平整！十大平價手持掛燙機品牌 即燙即穿根本懶人救星

image source: DAIKIN

8.3M

大眾通常提到3M都會聯想到無痕掛鉤或淨水器，其實網路上針對空氣清淨機的討論度也不少，3M利用靜電濾淨技術可有效過濾髒空氣，最小可過濾PM0.027，還能智能APP遠端遙控與高效過濾甲醛達99%，讓網友們紛紛推薦：「有3m覺得很有效誒， 身為鼻過敏人」、「3M就濾網貴，其他就沒甚麼好挑剔的」、「用過3M清淨機後，確實有明顯感覺家裡空氣變好」。

延伸閱讀：打造智慧家庭的第一步！網友熱議10大智慧家電設備

image source: 李佩甄

7.Mi小米

中國品牌小米，以「低價、高CP值」的品牌印象，快速擄獲大眾的心，旗下子品牌「米家」更是以智慧家庭為概念，推出不少小資專用家電產品，其中空氣清淨機，因為定價便宜，可APP智慧控制，加上基本功能都有的關係，成為不少預算不高的民眾首選：「小米就是推CP值遠高於那些高貴耗材高貴機器品牌」、「空氣清淨機真的買小米就好，因為機身便宜加上原廠濾芯也便宜、濾芯品質又好」、「效果很好，不過有點吵」。

延伸閱讀：從手機做到毛巾！十大網友熱議的小米產品

image source: 小米台灣 Xiaomi Taiwan

6.Coway

明星林柏宏曾廣告代言過的Coway，是韓國環境家電第一品牌，主打市面唯一長庚大學新興病毒實驗室認證可抑制空氣中99.99%危害，能一網打盡過濾過敏原，且因Coway產品換氣效率高，因此偵測燈變化速度也相對較快。其中安靜優點讓網友大讚不已：「Coway真的超安靜，但是感應污染反應慢一些」、「Coway網路上評價就是音量優秀啊」、「Coway超安靜」、「這台風量大、靜音很安靜，很推」。

延伸閱讀：5000元也能KO潮濕環境！十大小型除濕機不怕佔空間

image source: Coway Taiwan

5.LG

LG的空氣清淨機主推能360度全方位空氣淨化，搭配清淨循環扇能將好空氣吹送至7.5M，另外使用三合一高效率濾網，可淨化至PM0.02及多種有害氣體，更厲害是有專人到府清潔保養家電的服務，直接替民眾把關生活品質，皆讚賞：「LG清淨機聯網功能真的不錯」、「清淨機立馬偵測到異味然後加大吸力，真的很給力」、「APP功能比較齊全，清淨範圍也廣」。

延伸閱讀：跟氣炸鍋差在哪？盤點10大網友熱議「氣炸烤箱」品牌 教你怎麼買才聰明

image source: LG Global

4.Honeywell

「Honeywell，聲音不會很大，音量跟電風扇差不多」、「過敏人honeywell一生推」、「我有氣喘，Honeywell超棒」、「使用起來還不錯，耗材也很容易買到」被過敏者機推的Honeywell，設計上本就是專為過敏患者研發，是美國過敏專科醫師NO.1推薦的空氣清淨機，更是台灣銷量10年冠軍，由恆隆行總代理，還有提供馬達5年保固，十分優秀！

延伸閱讀：行動劇院輕鬆拎著走！十大人氣可攜式投影機 露營、在家都好用

image source: 鄭欣妍 Lala

3.Philips飛利浦

Philips飛利浦的空氣清淨機，從高CP值小資款、靜音寶寶款到尊榮級頂級款都有，能滿足不同需求的民眾，其中它濾網最小可濾至PM0.003，能有效率除PM2.5、花粉、寵物皮屑、細菌、病毒等，濾淨力達99.9%，讓網友大推：「過敏的頻率有比較明顯的降低，喔對然後機器幾乎沒啥聲音」、「選擇它是因為安靜和省電，現在還是很好用」、「飛利浦強在濾網好，不過偏貴就是了」。

延伸閱讀：成功減少家庭失和、情侶吵架！15大網友熱議洗碗機品牌

image source: 台灣飛利浦家電

2.Dyson戴森

Dyson不只吸塵器、吹風機廣受歡迎，空氣清淨機網路上討論度也不小，最大關鍵在於它的外觀非常好看，加上無扇的設計，其中幾款甚至能冬天吹送暖風、夏天吹送涼風，對家中有小孩的家庭來說，是會想列入考量的產品，只不過清淨功能過於雞肋，也被網友指出：「Dyson真的過濾普普」、「戴森真的就吸塵器比較好用而已」、「需要冷暖扇的話，Dyson很方便，不怕小孩手亂摸」、「當電風扇很好用啊，不怕孩子受傷，卻又多一道過濾的功能」。

延伸閱讀：想當懶人一定要有一支「打掃神器」！十大吸塵器品牌調查出爐

image source: Dyson

1.Electrolux伊萊克斯

網路上討論度最高的空氣清淨機就是Electrolux伊萊克斯！109年消保處抽測10件市售空氣清淨機時，能力最好的就是伊萊克斯小台A9，而且機體外觀好看又安靜，是不少民眾的首選產品，不過也有網友提到它的缺點：「APP設計真的普，但使用效果不錯」、「已知的缺點是app很不穩」、「伊萊克斯規格很好啦，感應器就唉」、「目前覺得最好看的是伊萊克斯的，大小台都好看」、「外觀好看、很安靜、手機可以操控、有滾輪可以推很方便」。

延伸閱讀：買了「絕不後悔」家電！台灣人必買這3樣 網推爆：用過就回不去

image source: Electrolux

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2021年06月28日至2022年06月27日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『空氣清淨機』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統