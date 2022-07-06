阿翰特調「西打咖啡」是真的！網友實測2方法「好喝到炸開」

文／姜雅馨

喜歡創造活靈活現角色的YouTuber阿翰，在今（2022）年5月因為打扮成「九天玄女唯一指定姐妹」的算命阿姨廖麗芳，不僅在《DailyView網路溫度計》YouTuber網路口碑排行榜穩坐第二名，在「阮月嬌只排第2！人氣模仿角色Top20 帶你進入阿翰多重宇宙」文章中，阿翰20個人氣模仿角色也成為討論焦點。

阿翰近日也分別以「西打」、「房東阿姨」、「阮月嬌」實測將冷水沖泡的咖啡配上蘋果西打、冬瓜茶、煉乳，也激起網友好奇心效仿製作。

▲「阿翰po影片」位居網路溫度計的YouTuber網路口碑第2名。

image source:《DailyView網路溫度計》YouTuber網路口碑排行（2022/04/06~2022/07/04)

親手製作阿翰咖啡特調！網友實測推爆：好喝到炸開

有網友在臉書《我愛全聯—好物老實說》社團中親手製作阿翰特調咖啡，先是將咖啡用冷水泡開，再倒一半比例的蘋果西打，另一種則是把蘋果西打當開水直接把咖啡沖開，「全部加蘋果西打的那杯實在太好喝了，好喝到炸開，上面那層泡沫根本精髓，很像在喝生啤，蘋果味和咖啡果香味超搭的，做法也簡單」。

image source:翻攝Facebook／《我愛全聯—好物老實說》

image source:翻攝Facebook／《我愛全聯—好物老實說》

另名網友實際嘗試後也推薦「西打加咖啡真的太好喝了，嘴巴的後韻是咖啡的那股香味，唯一的缺點是杯子要準備大一點，不然上面的泡泡會一直衝出來」。



image source:翻攝Facebook／《我愛全聯—好物老實說》

阿翰特調咖啡聲量破千筆！「西打特調」成網友熱議話題



從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統也可見「阿翰」在近一週聲量趨勢中，6月29日因爲分享「阮月嬌」特調咖啡製作方式讓網路聲量衝上2,851筆討論，探索概念中也可見「西打特調」、「西打咖啡」、「阿翰雀巢冰咖啡特調」、「雀巢金牌微研磨咖啡」、「雀巢冰咖啡盃」，可見阿翰的影片成功讓西打特調成為近期網友熱議話題，甚至連西打咖啡「像生啤」的口感也備受討論。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

阿翰「西打」特調咖啡也掀起萬名消費者迴響，有網友表示「所以阿翰激發起大家實驗的精神了」、「不喝咖啡的我，都想來一杯了」、「我以為他只是在惡搞，沒想到是真的好喝」、「我以為房東阿姨喝的是暗黑料理」、「第一次看到這樣泡，咖啡竟然可以做這種花式特調，根本是上班可以喝的雞尾酒」。

image source:翻攝IG／hanhanpovideo

不少網友也分享「我也是買蘋果西打+濾掛咖啡，超好喝！」、「可樂也可以做成可樂拿鐵，應該汽水都適用」、「說穿了原理就是西西里咖啡啦」、「喝起來會很像7-11的完熟蘋果氣泡咖啡」、「可樂+即溶咖啡+檸檬汁＝西西里咖啡」、「我都會把咖啡直接+冰牛奶+冰塊，過幾分鐘攪一攪，就可以喝了」。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年06月28日至2022年07月04日。

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